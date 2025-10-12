Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ
Украина
Дата публикации

Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2025 года
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воин успешно атаковали два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских оккупантов.

  • Начался 1327 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1122810 (+1240) человек

  • танков — 11248 (+1) ед

  • боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед

  • артиллерийских систем — 33578 (+10) ед

  • РСЗО — 1518 (+0) ед

  • средства ПВО — 1225 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)

  • крылатые ракеты — 3859 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)

  • специальная техника — 3976 (+3)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4476 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дрона-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Приморское Запорожской области.

