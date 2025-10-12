Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воин успешно атаковали два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1327 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1122810 (+1240) человек
танков — 11248 (+1) ед
боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед
артиллерийских систем — 33578 (+10) ед
РСЗО — 1518 (+0) ед
средства ПВО — 1225 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)
крылатые ракеты — 3859 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)
специальная техника — 3976 (+3)
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб.
Кроме того, совершил 4476 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в том числе по районам населенных пунктов Веселянка, Григоровка, Приморское Запорожской области.
