Украина поразила 3 командно-наблюдательных пункта армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воин успешно атаковали два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 12 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1122810 (+1240) человек

танков — 11248 (+1) ед

боевых бронированных машин — 23345 (+0) ед

артиллерийских систем — 33578 (+10) ед

РСЗО — 1518 (+0) ед

средства ПВО — 1225 (+0) ед

самолетов — 427 (+0) ед

вертолетов — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 69010 (+244)

крылатые ракеты — 3859 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 63934 (+87)

специальная техника — 3976 (+3)

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб.

Кроме того, совершил 4476 обстрелов, из них 133 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дрона-камикадзе.