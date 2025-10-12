РФ атаковала Украину 118 дронами и ракетой — обезврежены 103 цели
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Украину 118 дронами и ракетой — обезврежены 103 цели

Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, в течение ночи 11-12 октября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 118 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, востоке и юге страны.
  • Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях.

ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ

Воздушное нападение врага началось еще в 20.00 11 октября.

Дроны и ракета летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма и ТОТ Запорожской области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 103 гадал БпЛА типа Shahed и дроны-имитаторы разных типов на севере, востоке и юге страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях.

Атака продолжается — на севере и востоке зашли новые группы ударных БПЛА. Соблюдайте меры предосторожности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе создали уникальное оружие против дронов РФ — оно в 16 тысяч раз дешевле истребителя
Мини-ракеты будут защищать Европу от российских дронов
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Путин проигрывает войну". Аналитик указал на переломный момент
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Три страны Европы приняли решение насчет замороженных активов РФ
Правительство Великобритании
лидеры

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?