РФ атаковала Украину 118 дронами и ракетой — обезврежены 103 цели

Как сообщают Воздушные Силы ВСУ, в течение ночи 11-12 октября российские захватчики совершали атаку на мирные украинские города и села 118 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также управляемой авиационной ракетой Х-31.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, востоке и юге страны.
- Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях.
ПВО объявило результаты отражения новой атаки РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 20.00 11 октября.
Дроны и ракета летели по направлениям: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское — ТОТ Крыма и ТОТ Запорожской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что произошло попадание 1 ракеты и 15 ударных БПЛА на 10 локациях.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-