Три страны Европы приняли решение насчет замороженных активов РФ

Лидеры Великобритании, Германии и Франции во время телефонного разговора 10 октября осудили эскалацию со стороны России и последние удары по критической инфраструктуре Украины и договорились продвигать совместно инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.
Главные тезисы
- Лидеры Великобритании, Германии и Франции осудили эскалацию со стороны России и договорились использовать замороженные российские активы в пользу Украины.
- Инициатива займа с использованием замороженных российских активов направлена на увеличение давления на Россию и поддержку Вооруженных Сил Украины после окончания войны и оплаты репараций.
- Целью использования замороженных активов РФ является посадка России за стол переговоров и увеличение стоимости войны для Москвы.
Мерц, Стармер и Макрон будут продвигать идею использования замороженных активов РФ для ВСУ
Европейские лидеры осудили эскалацию со стороны России и последние удары по критической инфраструктуре Украины, а также пообещали усилить давление на Москву.
С этой целью мы готовы двигаться вперед по скоординированному использованию стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных Сил Украины и, таким образом, посадить Россию за стол переговоров.
Лидеры добавили, что стремятся работать над использованием росактивов "в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки".
Идея ссуды с использованием российских замороженных активов — или "репарационного займа" — заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ожидает решения об использовании замороженных российских активов для дальнейшей помощи Украине уже в этом месяце.
