Три страны Европы приняли решение насчет замороженных активов РФ

Лидеры Великобритании, Германии и Франции во время телефонного разговора 10 октября осудили эскалацию со стороны России и последние удары по критической инфраструктуре Украины и договорились продвигать совместно инициативы по использованию замороженных российских активов в пользу Украины.

Мерц, Стармер и Макрон будут продвигать идею использования замороженных активов РФ для ВСУ

Европейские лидеры осудили эскалацию со стороны России и последние удары по критической инфраструктуре Украины, а также пообещали усилить давление на Москву.

С этой целью мы готовы двигаться вперед по скоординированному использованию стоимости замороженных российских суверенных активов для поддержки Вооруженных Сил Украины и, таким образом, посадить Россию за стол переговоров.

Лидеры добавили, что стремятся работать над использованием росактивов "в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки".

Мы договорились разрабатывать дальнейшие смелые и инновационные механизмы по увеличению стоимости войны России и усилению давления. Это предусматривает дальнейшие меры по российскому "теневому флоту", — добавили главы Британии, Германии и Франции.

Идея ссуды с использованием российских замороженных активов — или "репарационного займа" — заключается в том, что Украина начнет выплачивать кредит только после того, как Россия завершит войну и оплатит послевоенные репарации.