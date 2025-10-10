Три країни Європи ухвалили рішення щодо заморожених активів РФ

Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції під час телефонної розмови 10 жовтня засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України та домовились спільно просувати ініціативи з використання заморожених російських активів на користь України.
Головні тези:
- Лідери Великої Британії, Німеччини та Франції засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України.
- Заморожені російські активи можуть бути використані для підтримки Збройних Сил України за умови закінчення війни та сплати репарацій.
- Ініціатива позики з використанням заморожених російських активів полягає у створенні підтримки для України та збільшенні тиску на Росію.
Мерц, Стармер і Макрон просуватимуть ідею використання заморожених активів РФ для ЗСУ
Європейські лідери у розмові засудили ескалацію з боку Росії та останні удари по критичній інфраструктурі України, а також пообіцяли посилити тиск на Москву.
З цією метою ми готові рухатись уперед у напрямку скоординованого використання вартості заморожених російських суверенних активів для підтримки Збройних Сил України і, таким чином, посадити Росію за стіл переговорів.
Лідери додали, що прагнуть працювати над використанням росактивів "у тісній співпраці зі Сполученими Штатами Америки".
Ідея позики з використанням російських заморожених активів — або "репараційної позики" — полягає у тому, що Україна почне виплачувати кредит лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що очікує рішення про використання заморожених російських активів для подальшої допомоги Україні вже цього місяця.
