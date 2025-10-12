РФ атакувала Україну 118 дронами та ракетою — знешкоджено 103 цілі

Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також керованою авіаційною ракетою Х-31.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.
- Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Повітряний напад ворога розпочався ще о 20:00 11 жовтня.
Дрони та ракета летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму та ТОТ Запорізької області.
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.
