РФ атакувала Україну 118 дронами та ракетою — знешкоджено 103 цілі
РФ атакувала Україну 118 дронами та ракетою — знешкоджено 103 цілі

Повітряні Сили ЗСУ
ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ
Як повідомляють Повітряні Сили ЗСУ, протягом ночі 11-12 жовтня російські загарбники здійснювали атаку на мирні українські міста та села 118-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також керованою авіаційною ракетою Х-31.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, сході та півдні країни.
  • Зафіксовано влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

ППО оголосила результати відбиття нової атаки РФ

Повітряний напад ворога розпочався ще о 20:00 11 жовтня.

Дрони та ракета летіли із напрямків: Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське — ТОТ Криму та ТОТ Запорізької області.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожц БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори різних типів на півночі, сході та півдні країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили, що відбулося влучання 1 ракети та 15 ударних БпЛА на 10 локаціях.

Атака триває — на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА. Дотримуйтесь заходів безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

