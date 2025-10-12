Трамп уже несколько месяцев помогает Украине атаковать российские НПЗ
Трамп уже несколько месяцев помогает Украине атаковать российские НПЗ

США помогают Украине уничтожать экономику РФ
Источник:  Financial Times

Как удалось узнать изданию Financial Times, именно американский лидер Дональд Трамп приказал своей команде помогать Украине совершать успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эта кампания публично никогда не разглашалась.

Главные тезисы

  • Команда Трампа скрывает свою вовлеченность в успешные украинские атаки.
  • Главная цель США – заставить Путина завершить войну.

США помогают Украине уничтожать экономику РФ

По словам анонимных источников, именно американские разведданные позволяют Украине совершать успешные атаки на важные российские энергетические объекты, в частности НПЗ, расположенные в глубоком тылу.

Эта мощная поддержка, которая усилилась за последние месяцы, никогда до сих пор не раскрывалась.

Переломным моментом стали телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Зеленским Владимиром в июле.

Именно тогда глава Белого дома поинтересовался, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит оружие большой дальности.

Трамп заявил о своей поддержке стратегии, которая должна "заставить их (россиян) почувствовать боль" и заставить Кремль к переговорам, сообщили два источника, ознакомленных с разговором. Позже Белый дом заявил, что Трамп "просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства".

Как утверждают инсайдеры, разведка США помогает ВСУ формировать планирование маршрута, высоту, время и решение миссии — это дает возможность украинским дальнобойным дронам избегать российской ПВО.

Более того, указано, что команда Трампа иногда определяет приоритетные цели для украинцев и привлечена к операциям на всех этапах планирования.

