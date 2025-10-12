Как удалось узнать изданию Financial Times, именно американский лидер Дональд Трамп приказал своей команде помогать Украине совершать успешные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы. Эта кампания публично никогда не разглашалась.

США помогают Украине уничтожать экономику РФ

По словам анонимных источников, именно американские разведданные позволяют Украине совершать успешные атаки на важные российские энергетические объекты, в частности НПЗ, расположенные в глубоком тылу.

Эта мощная поддержка, которая усилилась за последние месяцы, никогда до сих пор не раскрывалась.

Переломным моментом стали телефонные переговоры между Дональдом Трампом и Зеленским Владимиром в июле.

Именно тогда глава Белого дома поинтересовался, может ли Украина нанести удар по Москве, если Вашингтон предоставит оружие большой дальности.

Трамп заявил о своей поддержке стратегии, которая должна "заставить их (россиян) почувствовать боль" и заставить Кремль к переговорам, сообщили два источника, ознакомленных с разговором. Позже Белый дом заявил, что Трамп "просто задавал вопрос, а не поощрял дальнейшие убийства". Поделиться

Как утверждают инсайдеры, разведка США помогает ВСУ формировать планирование маршрута, высоту, время и решение миссии — это дает возможность украинским дальнобойным дронам избегать российской ПВО.