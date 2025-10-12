Переговори Зеленського та Трампа — інсайдери розкрили деталі

Як стверджують анонімні джерела видання Axios, український лідер Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом потенційне постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.
Головні тези:
- Зеленський коротко розкрив зміст розмови з Дональдом Трампом.
- МЗС України заявило, що дискусії щодо Tomahawk досі тривають.
Нові подробиці переговорів Зеленського та Трампа
Як стверджує один з інсайдерів журналістів, розмова тривала близько 30 хвилин.
Український лідер у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".
Окрім того, Зеленський привітав Трампа з успіхами у встановленні миру на Близькому Сході.
Що важливо розуміти, саме американські ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдавати ударів вглиб Росії.
Офіційний Київ запевняє, що це допоможе змусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл переговорів.
Міністерство закордонних справ України нещодавно офіційно підтвердило, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk.
На тлі останніх подій диктатор Путін почав погрожувати Штатам.
