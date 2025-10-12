Переговори Зеленського та Трампа — інсайдери розкрили деталі
Переговори Зеленського та Трампа — інсайдери розкрили деталі

Джерело:  Axios

Як стверджують анонімні джерела видання Axios, український лідер Володимир Зеленський обговорив з президентом США Дональдом Трампом потенційне постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Головні тези:

  • Зеленський коротко розкрив зміст розмови з Дональдом Трампом.
  • МЗС України заявило, що дискусії щодо Tomahawk досі тривають.

Як стверджує один з інсайдерів журналістів, розмова тривала близько 30 хвилин.

Український лідер у своїй публічній заяві охарактеризував її як "дуже позитивну і продуктивну".

Окрім того, Зеленський привітав Трампа з успіхами у встановленні миру на Близькому Сході.

Поінформував Президента Трампа про російські удари по нашій енергетиці. Вдячний за готовність підтримати нас. Обговорили можливості посилити нашу ППО і домовленості, які ми готуємо щодо цього. Є хороші варіанти, сильні ідеї, як реально посилити нас.

Володимир Зеленський

Президент України

Що важливо розуміти, саме американські ракети Tomahawk дадуть Україні можливість завдавати ударів вглиб Росії.

Офіційний Київ запевняє, що це допоможе змусити російського диктатора Володимир Путіна сісти за стіл переговорів.

Міністерство закордонних справ України нещодавно офіційно підтвердило, що наразі триває детальна і активна дискусія зі США щодо можливості надання Україні ракет Tomahawk.

На тлі останніх подій диктатор Путін почав погрожувати Штатам.

