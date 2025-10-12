12 октября официально стало известно, что Силы обороны Украины смогли успешно уволить населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Украинское знамя подняли подразделения 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с 33 отдельным штурмовым полком.
Главные тезисы
- Эту операцию удалось успешно реализовать благодаря четкому взаимодействию украинских бойцов.
- Всего за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 203 боевых столкновения.
Малые Щербаки снова под контролем Украины
Что важно понимать, указанный населенный пункт полностью находится под контролем Сил обороны Украины.
По словам бойцов, это новое достижение на поле боя — результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений.
Защитники также отмечают, что каждый подобный шаг — это еще одна страница украинской борьбы, которая не останавливается, несмотря на усталость, риски и потери.
Следует также напомнить, что в течение 11 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта армии РФ.
