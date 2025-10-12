12 октября официально стало известно, что Силы обороны Украины смогли успешно уволить населенный пункт Малые Щербаки на Запорожском направлении. Украинское знамя подняли подразделения 24 отдельного штурмового батальона «Айдар» совместно с 33 отдельным штурмовым полком.

Малые Щербаки снова под контролем Украины

Подразделения 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" совместно с побратимами из 33-го отдельного штурмового полка подняли украинский флаг в населенном пункте Малые Щербаки на Запорожском направлении, — сказано в официальном заявлении украинских воинов. Поделиться

Что важно понимать, указанный населенный пункт полностью находится под контролем Сил обороны Украины.

По словам бойцов, это новое достижение на поле боя — результат четкого взаимодействия, решительности и слаженной работы подразделений.

Защитники также отмечают, что каждый подобный шаг — это еще одна страница украинской борьбы, которая не останавливается, несмотря на усталость, риски и потери.

Мы продолжаем бороться за каждый метр украинской земли. И мы непременно победим. Слава Украине! Слава Айдару! — подчеркивают украинские воины. Поделиться

Следует также напомнить, что в течение 11 октября авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта армии РФ.