Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна — версія експертки
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна — версія експертки

США не можуть передати Україні багато Tomahawk?
Read in English
Джерело:  Financial Times

США мають можливість передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що суттєво не вплине на розвиток бойових дій у російсько-українській війні. Таку версію озвучила директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center for a New American Security Стейсі Петтіджон.

Головні тези:

  • США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.
  • Пентагон не розкриває, скільки ракет можуть надати ЗСУ.

США не можуть передати Україні багато Tomahawk?

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, американський лідер Дональд Трамп проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.

Головна тема зустрічі — пошук інструментів, щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, зокрема через можливість постачання Києву ракет Tomahawk.

Хоча далекобійні ракети можуть доповнити власні ударні дрони та крилаті ракети України великої дальності "у великих комплексних залпах із більшим ефектом", вони "все одно будуть дуже обмеженою можливістю... безумовно, недостатньою, щоб забезпечити тривалі глибокі удари по Росії, — наголосила Стейсі Петтіджон.

З заявою з цього приводу також виступив ексчиновник Міноборони США, а нині співробітник аналітичного центру Центр стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Він звернув увагу на те, що Штати мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Однак 3 роки тому Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120.

Що також важливо розуміти, відомство запросило фінансування лише для 57 додаткових Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.

Міноборони США не розкриває журналістам, скільки ракет він має у своєму розпорядженні.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна
The White House
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Калінінград буде знищений". Генерал Годжес публічно пригрозив Путіну
Годжес озвучив попередження Кремлю
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ здійснила напад на гуманітарну місію ООН у Херсонській області
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія скоїла ще один воєнний злочин

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?