Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна — версія експертки

США мають можливість передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що суттєво не вплине на розвиток бойових дій у російсько-українській війні. Таку версію озвучила директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center for a New American Security Стейсі Петтіджон.
Головні тези:
- США мають загалом 4150 ракет Tomahawk.
- Пентагон не розкриває, скільки ракет можуть надати ЗСУ.
США не можуть передати Україні багато Tomahawk?
Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, американський лідер Дональд Трамп проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.
Головна тема зустрічі — пошук інструментів, щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, зокрема через можливість постачання Києву ракет Tomahawk.
З заявою з цього приводу також виступив ексчиновник Міноборони США, а нині співробітник аналітичного центру Центр стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.
Він звернув увагу на те, що Штати мають загалом 4150 ракет Tomahawk.
Однак 3 роки тому Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120.
Що також важливо розуміти, відомство запросило фінансування лише для 57 додаткових Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.
Міноборони США не розкриває журналістам, скільки ракет він має у своєму розпорядженні.
