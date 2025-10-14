Скільки ракет Tomahawk може отримати Україна — версія експертки

США мають можливість передати Україні лише від 20 до 50 ракет Tomahawk, що суттєво не вплине на розвиток бойових дій у російсько-українській війні. Таку версію озвучила директорка оборонної програми в аналітичному центрі Center for a New American Security Стейсі Петтіджон.

США не можуть передати Україні багато Tomahawk?

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, американський лідер Дональд Трамп проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня.

Головна тема зустрічі — пошук інструментів, щоб змусити російського диктатора сісти за стіл переговорів, зокрема через можливість постачання Києву ракет Tomahawk.

Хоча далекобійні ракети можуть доповнити власні ударні дрони та крилаті ракети України великої дальності "у великих комплексних залпах із більшим ефектом", вони "все одно будуть дуже обмеженою можливістю... безумовно, недостатньою, щоб забезпечити тривалі глибокі удари по Росії, — наголосила Стейсі Петтіджон. Поширити

З заявою з цього приводу також виступив ексчиновник Міноборони США, а нині співробітник аналітичного центру Центр стратегічних і міжнародних досліджень Марк Кансіан.

Він звернув увагу на те, що Штати мають загалом 4150 ракет Tomahawk.

Однак 3 роки тому Пентагон придбав лише 200 ракет та вже витратив понад 120.

Що також важливо розуміти, відомство запросило фінансування лише для 57 додаткових Tomahawk у своєму бюджеті на 2026 рік.

Міноборони США не розкриває журналістам, скільки ракет він має у своєму розпорядженні.