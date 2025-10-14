Армія РФ здійснила напад на гуманітарну місію ООН у Херсонській області

Вранці 14 жовтня російські загарбницькі війська скоїли напад на гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області.

Росія скоїла ще один воєнний злочин

Факт нової атаки підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія знову показала своє справжнє і огидне обличчя, атакувавши на Херсонщині гуманітарну місію. Олександр Прокудін Голова Херсонської ОВА

За його словами, вранці 14 жовтня у Білозеркській громаді російські загарбники прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН.

Під нові удари ворога потрапили чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.

Фото: olexandrprokudin/10516

Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що один транспортний засіб — згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві вантажівки — змогли вирватися з-під ударів.