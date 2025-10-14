Армія РФ здійснила напад на гуманітарну місію ООН у Херсонській області
Україна
Армія РФ здійснила напад на гуманітарну місію ООН у Херсонській області

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Росія скоїла ще один воєнний злочин
Вранці 14 жовтня російські загарбницькі війська скоїли напад на гуманітарну місію Управління з координації гуманітарних справ ООН (УКГС) у Білозерській громаді Херсонської області.

Головні тези:

  • Один транспортний засіб ООН – згорів, інший – серйозно пошкоджений.
  • Серед працівників місії постраждалих немає.

Факт нової атаки підтвердив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росія знову показала своє справжнє і огидне обличчя, атакувавши на Херсонщині гуманітарну місію.

Олександр Прокудін

Олександр Прокудін

Голова Херсонської ОВА

За його словами, вранці 14 жовтня у Білозеркській громаді російські загарбники прицільно били з дронів та артилерії по вантажівках УКГС ООН.

Під нові удари ворога потрапили чотири білі автівки з маркуванням — не військова техніка, а машини, які везли допомогу людям.

Фото: olexandrprokudin/10516

Олександр Прокудін офіційно підтвердив, що один транспортний засіб — згорів, інший — серйозно пошкоджений. Дві вантажівки — змогли вирватися з-під ударів.

Лише дивом ніхто не постраждав. Сьогодні “друга армія” світу перемогла кілька тонн “гуманітарки”. Терористи — більше тут сказати нічого, — наголосив очільник Херсонської ОВА.

Трамп назвав політика, який здатен зупинити Путіна
The White House
Трамп
РФ обстріляла Харківщину, Дніпропетровщину й Херсонщину — поранені 72 людини
ДСНС України
Росіяни поранили десятки українців протягом доби
"Калінінград буде знищений". Генерал Годжес публічно пригрозив Путіну
Годжес озвучив попередження Кремлю

