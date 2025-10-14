Армия РФ совершила нападение на гуманитарную миссию ООН в Херсонской области

Утром 14 октября российские захватнические войска совершили нападение на гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН (УКХС) в Белозерской общине Херсонской области.
Главные тезисы
- Одно транспортное средство ООН – сгорело, другое – серьезно повреждено.
- Среди работников миссии пострадавших нет.
Россия совершила еще одно военное преступление
Факт новой атаки подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
По его словам, утром 14 октября в Белозерской общине российские захватчики прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКХС ООН.
Под новые удары врага попали четыре белых автомобиля с маркировкой — не военная техника, а машины, которые везли помощь людям.
Александр Прокудин официально подтвердил, что одно транспортное средство — сгорело, другое — серьезно повреждено. Два грузовика — смогли вырваться из-под ударов.
