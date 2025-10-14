Армия РФ совершила нападение на гуманитарную миссию ООН в Херсонской области
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ совершила нападение на гуманитарную миссию ООН в Херсонской области

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия совершила еще одно военное преступление
Read in English
Читати українською

Утром 14 октября российские захватнические войска совершили нападение на гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН (УКХС) в Белозерской общине Херсонской области.

Главные тезисы

  • Одно транспортное средство ООН – сгорело, другое – серьезно повреждено.
  • Среди работников миссии пострадавших нет.

Россия совершила еще одно военное преступление

Факт новой атаки подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россия снова показала свое настоящее и отвратительное лицо, атаковав на Херсонщине гуманитарную миссию.

Александр Прокудин

Александр Прокудин

Глава Херсонской ОВА

По его словам, утром 14 октября в Белозерской общине российские захватчики прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКХС ООН.

Под новые удары врага попали четыре белых автомобиля с маркировкой — не военная техника, а машины, которые везли помощь людям.

Фото: olexandrprokudin/10516

Александр Прокудин официально подтвердил, что одно транспортное средство — сгорело, другое — серьезно повреждено. Два грузовика — смогли вырваться из-под ударов.

Только чудом никто не пострадал. Сегодня "вторая армия" мира победила несколько тонн "гуманитарки". Террористы — больше здесь сказать нечего, — подчеркнул глава Херсонской ОВА.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назвал политика, способного остановить Путина
The White House
Трамп
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ обстреляла Харьковщину, Днепропетровщину и Херсонщину — ранены 72 человека
ДСНС Украины
Россияне ранили десятки украинцев в течение суток
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину
Ходжес озвучил предупреждение Кремлю

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?