Армия РФ совершила нападение на гуманитарную миссию ООН в Херсонской области

Утром 14 октября российские захватнические войска совершили нападение на гуманитарную миссию Управления по координации гуманитарных дел ООН (УКХС) в Белозерской общине Херсонской области.

Россия совершила еще одно военное преступление

Факт новой атаки подтвердил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Россия снова показала свое настоящее и отвратительное лицо, атаковав на Херсонщине гуманитарную миссию. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

По его словам, утром 14 октября в Белозерской общине российские захватчики прицельно били из дронов и артиллерии по грузовикам УКХС ООН.

Под новые удары врага попали четыре белых автомобиля с маркировкой — не военная техника, а машины, которые везли помощь людям.

Фото: olexandrprokudin/10516

Александр Прокудин официально подтвердил, что одно транспортное средство — сгорело, другое — серьезно повреждено. Два грузовика — смогли вырваться из-под ударов.