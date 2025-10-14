РФ обстреляла Харьковщину, Днепропетровщину и Херсонщину — ранены 72 человека

За прошедшие сутки российские захватчики осуществляли атаку на Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего пострадали 72 мирных жителя.
Главные тезисы
- В Харьковской области пострадали по меньшей мере 62 человека.
- Россияне снова били по больницам, учебным заведениям, предприятиям и жилым домам.
Россияне ранили десятки украинцев в течение суток
Под удары врага 13 октября попали более 30-ти населенных пунктов Херсонской области. Под ударами были Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Софиевка, Кизомис, Широкая Балка и другие.
Российские оккупанты атаковали жилые кварталы, критическую и социальную инфраструктуру.
Согласно последним данным, пострадали 8 мирных жителей.
Кроме того, армия РФ сбросила авиабомбы на Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.
Пострадали не менее двух мужчин 26 и 32 лет.
Также российские FPV-дроны атаковали Никопольский район, в частности, Покровскую общину.
Больше всего пострадал Харьков и 8 населенных пунктов области. В этом регионе пострадали 62 гражданских.
Россияне атаковали больницы, учебное заведение, предприятия и жилые дома, электросети, под удары врага попали 24 автомобиля.
