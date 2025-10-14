РФ обстреляла Харьковщину, Днепропетровщину и Херсонщину — ранены 72 человека
Украина
РФ обстреляла Харьковщину, Днепропетровщину и Херсонщину — ранены 72 человека

ДСНС Украины
Россияне ранили десятки украинцев в течение суток
За прошедшие сутки российские захватчики осуществляли атаку на Херсонскую, Харьковскую и Днепропетровскую области, в результате чего пострадали 72 мирных жителя.

  • В Харьковской области пострадали по меньшей мере 62 человека.
  • Россияне снова били по больницам, учебным заведениям, предприятиям и жилым домам.

Россияне ранили десятки украинцев в течение суток

Под удары врага 13 октября попали более 30-ти населенных пунктов Херсонской области. Под ударами были Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Софиевка, Кизомис, Широкая Балка и другие.

Российские оккупанты атаковали жилые кварталы, критическую и социальную инфраструктуру.

Повреждены 11 многоквартирных и 24 частных дома, здание образовательного учреждения, ботанический сад, административное сооружение, магазин и несколько автомобилей.

Согласно последним данным, пострадали 8 мирных жителей.

Кроме того, армия РФ сбросила авиабомбы на Покровскую общину Синельниковского района Днепропетровской области.

Пострадали не менее двух мужчин 26 и 32 лет.

Также российские FPV-дроны атаковали Никопольский район, в частности, Покровскую общину.

Больше всего пострадал Харьков и 8 населенных пунктов области. В этом регионе пострадали 62 гражданских.

В результате обстрелов пострадали 62 человека. В г. Харьков травмировались мужчины 79 и 68 лет, женщины 75, 73, 44, 69, 74 лет, также острую реакцию на стресс испытали 50 пациентов больницы; в г. Купянск пострадали 78-летняя, 58-летняя и 71-летняя женщины и 57-летний, 72-летний мужчины.

Россияне атаковали больницы, учебное заведение, предприятия и жилые дома, электросети, под удары врага попали 24 автомобиля.

