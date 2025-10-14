РФ обстріляла Харківщину, Дніпропетровщину й Херсонщину — поранені 72 людини
РФ обстріляла Харківщину, Дніпропетровщину й Херсонщину — поранені 72 людини

ДСНС України
Росіяни поранили десятки українців протягом доби

Протягом минулої доби російські загарбники здійснювали атаку на Херсонську, Харківську та Дніпропетровську області, у результаті чого постраждали 72 мирних мешканця.

Головні тези:

  • На Харківщині постраждали щонайменше 62 людини.
  • Росіяни знову били по лікарнях, навчальних закладах, підприємствах і житлових будинках.

Росіяни поранили десятки українців протягом доби

Під удари ворога 13 жовтня потрапили понад 30 населених пунктів Херсонської області. Під ударами були Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Станіслав, Софіївка, Кізомис, Широка Балка та інші.

Російські окупанти атакували житлові квартали, критичну та соціальну інфраструктуру.

Пошкоджено 11 багатоквартирних і 24 приватні будинки, будівлю освітнього закладу, ботанічний сад, адміністративну споруду, магазин і кілька автомобілів.

Згідно з останніми даними, потерпіли 8 мирних мешканців.

Окрім того, армія РФ скинула авіабомби на Покровську громаду Синельниківського району на Дніпропетровщині.

Постраждали щонайменше двоє чоловіків 26 і 32 років.

Також російські FPV-дрони атакували Нікопольський район, зокрема Покровську громаду.

Чи не найбільше постраждав Харків і 8 населених пунктів області. У цьому регіоні потерпіли 62 цивільних.

Внаслідок обстрілів постраждали 62 людини. У м. Харків травмувалися чоловіки 79 і 68 років, жінки 75, 73, 44, 69, 74 років, також гострої реакції на стрес зазнали 50 пацієнтів лікарні; у м. Куп'янськ постраждали 78-річна, 58-річна і 71-річна жінки та 57-річний, 72 річний чоловіки.

Росіяни атакували лікарні, навчальний заклад, підприємства і житлові будинки, електромережі, під удари ворога потрапили 24 автомобілі.

