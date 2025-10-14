Сколько ракет Tomahawk может получить Украина — версия экспертки

США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, что существенно не повлияет на развитие боевых действий в российско-украинской войне. Такую версию озвучила директор оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Пэттиджон.
Главные тезисы
- США имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.
- Пентагон не раскрывает, сколько ракет могут предоставить ВСУ.
США не могут передать Украине много Tomahawk?
Как удалось узнать изданию Financial Times, американский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.
Главная тема встречи — поиск инструментов, чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров, в частности, из-за возможности поставки Киеву ракет Tomahawk.
С заявлением на этот счет также выступил экс-чиновник Минобороны США, а ныне сотрудник аналитического центра Центр стратегических и международных исследований Марк Кансиан.
Он обратил внимание на то, что Штаты имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.
Однако 3 года назад Пентагон приобрел всего 200 ракет и уже потратил более 120 ракет.
Что также важно понимать, ведомство запросило финансирование только для 57 дополнительных Tomahawk в своем бюджете на 2026 год.
Минобороны США не раскрывает журналистам, какое количество ракет у них есть.
