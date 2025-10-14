Сколько ракет Tomahawk может получить Украина — версия экспертки

США могут передать Украине лишь от 20 до 50 ракет Tomahawk, что существенно не повлияет на развитие боевых действий в российско-украинской войне. Такую версию озвучила директор оборонной программы в аналитическом центре Center for a New American Security Стейси Пэттиджон.

США не могут передать Украине много Tomahawk?

Как удалось узнать изданию Financial Times, американский лидер Дональд Трамп проведет переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

Главная тема встречи — поиск инструментов, чтобы заставить российского диктатора сесть за стол переговоров, в частности, из-за возможности поставки Киеву ракет Tomahawk.

Хотя дальнобойные ракеты могут дополнить собственные ударные дроны и крылатые ракеты Украины большой дальности "в больших комплексных залпах с большим эффектом", они "все равно будут очень ограниченной возможностью... безусловно, недостаточной, чтобы обеспечить длительные глубокие удары по России, — подчеркнула Стейси Петтиджон.

С заявлением на этот счет также выступил экс-чиновник Минобороны США, а ныне сотрудник аналитического центра Центр стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Он обратил внимание на то, что Штаты имеют в общей сложности 4150 ракет Tomahawk.

Однако 3 года назад Пентагон приобрел всего 200 ракет и уже потратил более 120 ракет.

Что также важно понимать, ведомство запросило финансирование только для 57 дополнительных Tomahawk в своем бюджете на 2026 год.

Минобороны США не раскрывает журналистам, какое количество ракет у них есть.