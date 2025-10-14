Сырский предупредил о важных переменах на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что ударные дроны расширили так называемую килл-зону на фронте — на сегодняшний день она достигает 10 километров. "Килл-зона" (kill zone) - это термин по военному делу, означающий территорию, где сосредотачивается огонь из засады с целью уничтожения противника. Она создается для достижения преимущества над вражеской техникой и личным составом путем массированного огня, который может продолжаться в течение короткого времени.
Главные тезисы
- Украинские штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1.6 км.
- За время Добропольской операции освобождено 182.4 кв км, 224.7 кв км – зачищено от ДРГ врага.
Сырский выступил с важным заявлением
По словам главкома, крайне важно рассматривать войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье.
Он также официально подтвердил, что он провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.
Сырский заслушал "содержательный доклад" о применении инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны.
Что важно понимать, речь идет о профессиональных консультациях, предоставляемых врачами тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.
