Сырский предупредил о важных переменах на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что ударные дроны расширили так называемую килл-зону на фронте — на сегодняшний день она достигает 10 километров. "Килл-зона" (kill zone) - это термин по военному делу, означающий территорию, где сосредотачивается огонь из засады с целью уничтожения противника. Она создается для достижения преимущества над вражеской техникой и личным составом путем массированного огня, который может продолжаться в течение короткого времени.