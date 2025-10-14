Сырский предупредил о важных переменах на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Сырский предупредил о важных переменах на фронте

Александр Сырский
Сырский выступил с важным заявлением
Read in English
Читати українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что ударные дроны расширили так называемую килл-зону на фронте — на сегодняшний день она достигает 10 километров. "Килл-зона" (kill zone) - это термин по военному делу, означающий территорию, где сосредотачивается огонь из засады с целью уничтожения противника. Она создается для достижения преимущества над вражеской техникой и личным составом путем массированного огня, который может продолжаться в течение короткого времени.

Главные тезисы

  • Украинские штурмовые подразделения по отдельным направлениям продвинулись до 1.6 км.
  • За время Добропольской операции освобождено 182.4 кв км, 224.7 кв км – зачищено от ДРГ врага.

Сырский выступил с важным заявлением

На нынешнем этапе войны реалии поля боя определяют ударные дроны, а "килл-зона" достигает уже 10 километров. В таких условиях для оперативной эвакуации раненых огромное значение приобретают возможности нашей логистики и военной медицины.

Александр Сырский

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ

По словам главкома, крайне важно рассматривать войну сквозь призму потребностей украинского пехотинца, уберечь его жизнь и здоровье.

Он также официально подтвердил, что он провел ежемесячное рабочее совещание по вопросам медицинского обеспечения Вооруженных сил Украины.

Сырский заслушал "содержательный доклад" о применении инновационного инструментария медицинской службой 106-й отдельной бригады территориальной обороны.

Что важно понимать, речь идет о профессиональных консультациях, предоставляемых врачами тыловых госпиталей военнослужащим в районах выполнения боевых задач с помощью портативных комплексов FMC.

Эта система позволяет проводить защищенные онлайн-консультации по передаче данных ЭКГ, дерматоскопии, ультрасоноскопии, отоскопии в случае большого расстояния от линии столкновения до госпиталей и медицинских учреждений, в которых есть узкопрофессиональные специалисты, — заявил Сырский.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину
Ходжес озвучил предупреждение Кремлю
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ совершила нападение на гуманитарную миссию ООН в Херсонской области
Александр Прокудин / Херсонская ОВА
Россия совершила еще одно военное преступление
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет Tomahawk может получить Украина — версия эксперта
США не могут передать Украине много Tomahawk?

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?