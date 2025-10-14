Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине

Издание Kyiv Post узнало от своих инсайдеров, что американский лидер Дональд Трамп близок к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк". Таким образом, он также усиливает давление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы тот передал Киеву немецкие ракеты "Таурус".

Трамп добивается всестороннего усиления Украины

Журналисты обращают внимание на то, что стратегия президента США уже спровоцировала определенные дипломатические прорывы.

В первую очередь, речь идет о том, что Фридрих Мерц подтвердил, что поговорит с Трампом о "общих усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".

Кульминацией этого стратегического маневра станет встреча на самом высоком уровне в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Трампа в Белом доме в пятницу в рамках поездки, сосредоточенной на обеспечении критически важных возможностей.

По словам еще одного анонимного источника, визит украинского лидера в Белый дом будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.

С комментарием по этому поводу выступил президент американского аналитического центра Saratoga Foundation Гленн Говард.

По его убеждению, дискуссия по поводу "Томагавков" является "продуманной эскалацией с несколькими целями". Одна из них — завершение войны.