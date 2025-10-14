Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине

Трамп
Источник:  Kyiv Post

Издание Kyiv Post узнало от своих инсайдеров, что американский лидер Дональд Трамп близок к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк". Таким образом, он также усиливает давление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы тот передал Киеву немецкие ракеты "Таурус".

Главные тезисы

  • Стратегия президента США уже имеет дипломатические последствия.
  • Дискуссия по поставкам ракет Украине преследует несколько целей.

Трамп добивается всестороннего усиления Украины

Журналисты обращают внимание на то, что стратегия президента США уже спровоцировала определенные дипломатические прорывы.

В первую очередь, речь идет о том, что Фридрих Мерц подтвердил, что поговорит с Трампом о "общих усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".

Кульминацией этого стратегического маневра станет встреча на самом высоком уровне в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский посетит Трампа в Белом доме в пятницу в рамках поездки, сосредоточенной на обеспечении критически важных возможностей.

По словам еще одного анонимного источника, визит украинского лидера в Белый дом будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.

С комментарием по этому поводу выступил президент американского аналитического центра Saratoga Foundation Гленн Говард.

По его убеждению, дискуссия по поводу "Томагавков" является "продуманной эскалацией с несколькими целями". Одна из них — завершение войны.

Если США предоставят Украине "Томагавки", это, несомненно, усилит давление на Германию, которая до сих пор сопротивляется поставкам "Таурусов", — предположил эксперт.

