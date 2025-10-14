Трамп усилил давление на Мерца ради помощи Украине

Издание Kyiv Post узнало от своих инсайдеров, что американский лидер Дональд Трамп близок к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк". Таким образом, он также усиливает давление на канцлера ФРГ Фридриха Мерца, чтобы тот передал Киеву немецкие ракеты "Таурус".
Главные тезисы
- Стратегия президента США уже имеет дипломатические последствия.
- Дискуссия по поставкам ракет Украине преследует несколько целей.
Трамп добивается всестороннего усиления Украины
Журналисты обращают внимание на то, что стратегия президента США уже спровоцировала определенные дипломатические прорывы.
В первую очередь, речь идет о том, что Фридрих Мерц подтвердил, что поговорит с Трампом о "общих усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине".
По словам еще одного анонимного источника, визит украинского лидера в Белый дом будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.
С комментарием по этому поводу выступил президент американского аналитического центра Saratoga Foundation Гленн Говард.
По его убеждению, дискуссия по поводу "Томагавков" является "продуманной эскалацией с несколькими целями". Одна из них — завершение войны.
