Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины

Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями
Читати українською
Источник:  online.ua

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что Украина должна быть независимым государством. Кроме того, он добавил, что хочет завершения захватнической войны РФ против Украины прямо сейчас.

Главные тезисы

  • Лукашенко пугает мир последствиями предоставления Украине "Томагавков".
  • Он также добавил, что Беларусь готова к "большому соглашению" с США.

Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями

Приспешник Путина неожиданно для всех начал утверждать, что Украина должна существовать как суверенное независимое миролюбивое государство и "никому не создавать никаких проблем и угроз".

Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое (Украина — ред.) суверенное государство... Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили — мир и только мир.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси

Кроме того, беларуский диктатор раскрыл детали своих последних встреч с главой Кремля Владимиром Путиным.

Лукашенко снова начал цинично врать, что официальная Москва настроена на то, чтобы установить мир.

Он также придумывает, что поставки Украины "Томагавков" могут привести к ядерной войне.

Наверное, это лучше всех понимает Дональд Трамп, который не спешит отдавать это смертоносное оружие и позволять бить вглубь России, как рассчитывает президент Зеленский, — добавил Лукашенко.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Калининград будет уничтожен". Генерал Ходжес публично пригрозил Путину
Ходжес озвучил предупреждение Кремлю
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько ракет Tomahawk может получить Украина — версия эксперта
США не могут передать Украине много Tomahawk?
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сырский предупредил о важных переменах на фронте
Александр Сырский
Сырский выступил с важным заявлением

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?