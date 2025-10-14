Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что Украина должна быть независимым государством. Кроме того, он добавил, что хочет завершения захватнической войны РФ против Украины прямо сейчас.
Главные тезисы
- Лукашенко пугает мир последствиями предоставления Украине "Томагавков".
- Он также добавил, что Беларусь готова к "большому соглашению" с США.
Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями
Приспешник Путина неожиданно для всех начал утверждать, что Украина должна существовать как суверенное независимое миролюбивое государство и "никому не создавать никаких проблем и угроз".
Кроме того, беларуский диктатор раскрыл детали своих последних встреч с главой Кремля Владимиром Путиным.
Лукашенко снова начал цинично врать, что официальная Москва настроена на то, чтобы установить мир.
Он также придумывает, что поставки Украины "Томагавков" могут привести к ядерной войне.
