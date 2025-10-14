Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко неожиданно для всех заявил, что Украина должна быть независимым государством. Кроме того, он добавил, что хочет завершения захватнической войны РФ против Украины прямо сейчас.

Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями

Приспешник Путина неожиданно для всех начал утверждать, что Украина должна существовать как суверенное независимое миролюбивое государство и "никому не создавать никаких проблем и угроз".

Мы за то, чтобы война была остановлена сейчас. В противном случае исчезнет это независимое (Украина — ред.) суверенное государство... Если американцы хотят урегулировать конфликт в Украине и видят там какую-то небольшую нашу роль, мы готовы в этом участвовать. Мы о своей позиции заявили — мир и только мир. Александр Лукашенко Самопровозглашенный президент Беларуси

Кроме того, беларуский диктатор раскрыл детали своих последних встреч с главой Кремля Владимиром Путиным.

Лукашенко снова начал цинично врать, что официальная Москва настроена на то, чтобы установить мир.

Он также придумывает, что поставки Украины "Томагавков" могут привести к ядерной войне.