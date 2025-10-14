Лукашенко зажадав негайного завершення війни Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко неочікувано для всіх заявив, що Україна повинна бути незалежною державою. Окрім того, він додав, що хоче завершення загарбницької війни РФ проти України просто зараз.

Лукашенко виступив з низкою парадоксальних заяв

Поплічник Путіна неочікувано для всіх почав стверджувати, що Україна повинна існувати як суверенна незалежна миролюбива держава і "нікому не створювати жодних проблем і загроз".

Ми за те, щоб війна була зупинена зараз. В іншому випадку зникне ця незалежна (Україна — ред.) суверенна держава... Якщо американці хочуть врегулювати конфлікт в Україні і бачать там якусь невелику нашу роль, ми готові в цьому брати участь. Ми про свою позицію заявили — мир і тільки мир. Олександр Лукашенко Самопроголошений президент Білорусі

Окрім того, білоруський диктатор розкрив деталі своїх останніх зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним.

Лукашенко знову почав цинічно брехати, що офіційна Москва налаштована на те, щоб встановити мир.

Він також вигадує, що постачання Україні "Томагавків" може призвести до ядерної війни.