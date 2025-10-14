Лукашенко зажадав негайного завершення війни Росії проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко неочікувано для всіх заявив, що Україна повинна бути незалежною державою. Окрім того, він додав, що хоче завершення загарбницької війни РФ проти України просто зараз.
Головні тези:
- Лукашенко лякає світ наслідками надання Україні “Томагавків”.
- Він також додав, що Білорусь готова до “великої угоди” зі США.
Лукашенко виступив з низкою парадоксальних заяв
Поплічник Путіна неочікувано для всіх почав стверджувати, що Україна повинна існувати як суверенна незалежна миролюбива держава і "нікому не створювати жодних проблем і загроз".
Окрім того, білоруський диктатор розкрив деталі своїх останніх зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним.
Лукашенко знову почав цинічно брехати, що офіційна Москва налаштована на те, щоб встановити мир.
Він також вигадує, що постачання Україні "Томагавків" може призвести до ядерної війни.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-