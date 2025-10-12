Россию накрыла волна "абсурдных самоубийств" — что происходит

Издание New York Post обращает внимание на то, что за период полномасштабной войны РФ против Украины в стране-агрессоре совершили "суицид" по меньшей мере 38 влиятельных российских бизнесменов и чиновников. Эксперты решили объяснить, что происходит в России.

Эксперты расшифровывают подозрительные самоубийства в России

Ни для кого не секрет, что в сентябре умерли сразу три влиятельных бизнесмена, еще один — в октябре.

Все больше обозревателей склоняются к мнению, что эта "эпидемия" фейковых самоубийств — дело рук Кремля.

Свое мнение по этому поводу озвучил эксперт по России из Фонда защиты демократий Питер Доран:

Дело в том, что эти смерти абсурдны. Они не должны выглядеть как самоубийства или естественные смерти. Посил такой: "Когда вы попадетесь, с вами случатся плохие вещи". Поделиться

По убеждению Дорана, подавляющее число этих смертей произошло из-за жадности и коррупции, которые вредят интересам Путина.

Что важно понимать, российские власти часто используют государственные и частные компании для финансирования операций, на которых не хотят оставлять свои "отпечатки пальцев".

Как считает эксперт, большинство погибших бизнесменов вполне возможно попались на том, что разворовывали эти деньги, предназначенные для тайных операций Кремля — за это они поплатились собственной жизнью.