Росію накрила хвиля "абсурдних самогубств" — що відбувається
Експерти розшифровують підозрілі самогубства в Росії
Джерело:  The New York Post

Видання New York Post звертає увагу на те, що за період повномасштабної війни РФ проти України у країні-агресорці скоїли “суїцид” щонайменше 38 впливових російських бізнесменів та чиновників. Експерти вирішили пояснити, що насправді відбувається в Росії.

Головні тези:

  • Експерти вказують зв'язок між серією абсурдних самогубств в Росії та втручанням Кремля у діяльність впливових осіб.
  • Загибель бізнесменів та чиновників інтерпретується як наслідок жадібності та корупції, які шкодить інтересам Путіна.

Ні для кого не секрет, що у вересні померли одразу троє впливових бізнесменів, ще один — у жовтні.

Дедалі більше оглядачів схиляються до думки, що ця "епідемія" фейкових самогубств — справа рук Кремля.

Свою думку з цього приводу озвучив експерт з питань Росії з Фонду захисту демократій Пітер Доран:

Річ у тім, що ці смерті абсурдні. Вони не повинні виглядати як самогубства чи природні смерті. Посил такий: "Коли ви попадетеся, з вами трапляться погані речі”.

На переконання Дорана, переважна кількість цих смертей сталася через жадібність та корупцію, що шкодять інтересам Путіна.

Що важливо розуміти, російська влада часто використовує державні та приватні компанії для фінансування операцій, на яких не хоче залишати свої "відбитки пальців".

Як вважає експерт, більшість загиблих бізнесменів, цілком можливо, попалися на тому, що розкрадали ці гроші, призначені для таємних операцій Кремля — за це вони поплатилися власним життям.

