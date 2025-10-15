"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна

Американський лідер Дональд Трамп знову звернув увагу міжнародної спільноти на те, як ганьбиться російський диктатор Володимир Путін під час війни проти України. Президент США не розуміє, чому глава Кремля воює роками, якщо збирався здобути перемогу за лічені дні.
Головні тези:
- Трамп розкрив ключову тему майбутньої зустрічі з Володимиром Зеленський.
- Президент США підтвердив, що його країна має багато ракет Tomahawk
Трамп продовжує знущатися над Путіним
З новою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.
Він вкотре повторив, що “дуже розчарований” російським диктатором.
Однак очільник Білого дому чомусь ігнорує той факт, що Путін веде війну проти України уже понад 11 років.
На переконання американського лідера президент України Володимир Зеленський під час їхніх переговорів 17 жовтня буде просити про додаткову зброю для ЗСУ.
