"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Американський лідер Дональд Трамп знову звернув увагу міжнародної спільноти на те, як ганьбиться російський диктатор Володимир Путін під час війни проти України. Президент США не розуміє, чому глава Кремля воює роками, якщо збирався здобути перемогу за лічені дні.

Головні тези:

  • Трамп розкрив ключову тему майбутньої зустрічі з Володимиром Зеленський.
  • Президент США підтвердив, що його країна має багато ракет Tomahawk

З новою заявою з цього приводу очільник Білого дому виступив під час зустрічі з президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм.

Він вкотре повторив, що “дуже розчарований” російським диктатором.

Послухайте, я дуже розчарований, бо у мене з Владіміром (Путіним — ред.) були дуже хороші стосунки. Напевно, і досі є. Я не знаю, чому він продовжує цю війну. Ця війна для нього — справжнє лихо. Він заходить у четвертий рік війни, яку мав би виграти. Він мав виграти цю війну за один тиждень. Він вже зовсім скоро ввійде у свій четвертий рік війни.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Однак очільник Білого дому чомусь ігнорує той факт, що Путін веде війну проти України уже понад 11 років.

На переконання американського лідера президент України Володимир Зеленський під час їхніх переговорів 17 жовтня буде просити про додаткову зброю для ЗСУ.

Він хотів би отримати Tomahawk. Усі хочуть Tomahawk. І у нас є багато Tomahawk. Tomahawk — це... До речі, вам потрібні Tomahawk в Аргентині? — поцікавився Трамп.

