Нещодавно американський лідер Дональд Трамп доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на завершенні війни РФ проти України та врешті “розібратися з Росією”. На цей наказ відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.
Головні тези:
- Кремль не вбачає небезпеки в новому наказі Трампа.
- Пєсков бреше, що Москва готова до співпраці в регулюванні війни.
Росія не боїться Трампа та його команди
Поплічник Путіна запевняє, що офіційна Москва підтримує це рішення американського лідера.
Як зазначив речник Кремля, члени команди Володимира Путіна знайомі з Віткоффом.
Речник диктатора також похвалив його "ефективність на Близькому Сході".
Представник Путіна продовжує брехати, що офіційна Москва "зберігає свою відкритість, готовність до мирного діалогу".
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-