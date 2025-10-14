Трамп наказав "розібратися з Росією" — Кремль відповів
Трамп наказав "розібратися з Росією" — Кремль відповів

Нещодавно американський лідер Дональд Трамп доручив своєму спеціальному представнику Стіву Віткоффу зосередитися на завершенні війни РФ проти України та врешті “розібратися з Росією”. На цей наказ відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков.

Росія не боїться Трампа та його команди

Поплічник Путіна запевняє, що офіційна Москва підтримує це рішення американського лідера.

Ми вітаємо такі наміри. Вітаємо підтримання політичної волі на те, щоб сприяти пошукам шляхів мирного врегулювання, — стверджує Дмитро Пєсков.

Як зазначив речник Кремля, члени команди Володимира Путіна знайомі з Віткоффом.

Речник диктатора також похвалив його "ефективність на Близькому Сході".

Ми уже добре знайомі з Віткоффом. Він ефективний. Він довів свою ефективність на Близькому Сході, і надіємося, що його таланти будуть і далі сприяти на українському напрямку.

Представник Путіна продовжує брехати, що офіційна Москва "зберігає свою відкритість, готовність до мирного діалогу".

Маємо надію, що вплив США і дипломатична майстерність посланців президента Трампа допоможуть схилити українську сторону до більшої активності і до більшої готовності до мирного процесу, — заявив Пєсков.

