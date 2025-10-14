Недавно американский лидер Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стиву Виткоффу сосредоточиться на завершении войны РФ против Украины и наконец разобраться с Россией. На этот приказ отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Кремль не видит опасности в новом приказе Трампа.
- Песков лжет, что Москва готова к сотрудничеству в урегулировании войны.
Россия не боится Трампа и его команды
Приспешник Путина уверяет, что официальная Москва поддерживает это решение американского лидера.
Как отметил спикер Кремля, члены команды Владимира Путина знакомы с Виткоффом.
Спикер диктатора также похвалил его "эффективность на Ближнем Востоке".
Представитель Путина продолжает лгать, что официальная Москва "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу".
