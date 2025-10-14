Трамп приказал "разобраться с Россией" — Кремль ответил
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп приказал "разобраться с Россией" — Кремль ответил

Россия не боится Трампа и его команды
Читати українською
Источник:  online.ua

Недавно американский лидер Дональд Трамп поручил своему специальному представителю Стиву Виткоффу сосредоточиться на завершении войны РФ против Украины и наконец разобраться с Россией. На этот приказ отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • Кремль не видит опасности в новом приказе Трампа.
  • Песков лжет, что Москва готова к сотрудничеству в урегулировании войны.

Россия не боится Трампа и его команды

Приспешник Путина уверяет, что официальная Москва поддерживает это решение американского лидера.

Мы приветствуем такие намерения. Приветствуем поддержание политической воли на то, чтобы способствовать поискам путей мирного урегулирования, — утверждает Дмитрий Песков.

Как отметил спикер Кремля, члены команды Владимира Путина знакомы с Виткоффом.

Спикер диктатора также похвалил его "эффективность на Ближнем Востоке".

Мы уже хорошо знакомы с Виткоффом. Он эффективен. Он доказал свою эффективность на Ближнем Востоке, и надеемся, что его таланты будут и дальше содействовать на украинском направлении.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Представитель Путина продолжает лгать, что официальная Москва "сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу".

Надеемся, что влияние США и дипломатическое мастерство посланцев президента Трампа помогут склонить украинскую сторону к большей активности и к большей готовности к мирному процессу, — заявил Песков.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
"Это плохой сигнал". В Сербии паникуют из-за решения Путина
Вучич
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россию накрыла волна "абсурдных самоубийств" — что происходит
Эксперты расшифровывают подозрительные самоубийства в России
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин собственноручно склонил Трампа на сторону Украины — что будет дальше
Трамп переходит на сторону Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?