Міністр оборони Британії Джон Гілі офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін дійсно здійснив вторгнення на територію країн Альянсу. За його словами, члени НАТО збираються в Брюсселі для того, щоб посилити відповідь блоку на агресивні дії Росії.

НАТО не може ігнорувати російську агресію

Як зазначив британський міністр, офіційній Лондон та його союзники в Альянсі мають намір продемонструвати силу та єдність блоку на тлі реальної загрози з боку РФ.

Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими, — наголосив Гілі. Поширити

На переконання глави Міноборони Британії, російський диктатор дійсно стежить за реакцією Альянсу.

На цьому тлі Гілі попередив, що НАТО готовий діяти рішуче, якщо дійсно виникне така потреба

Ми повинні відповісти на його (Путіна. — ред.) ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом, — додав глава оборонного відомства. Поширити

Гілі офіційно підтвердив, що його країна продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry.

Насамперед йдеться про те, що британські винищувачі й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

Також триває процес виробництво дронів для України, у 2025 році ЗСУ передали понад 100 тисяч БПЛА.