Британія визнала факт вторгнення Росії на територію НАТО
Категорія
Світ
Дата публікації

Британія визнала факт вторгнення Росії на територію НАТО

НАТО не може ігнорувати російську агресію
Read in English

Міністр оборони Британії Джон Гілі офіційно підтвердив, що російський диктатор Володимир Путін дійсно здійснив вторгнення на територію країн Альянсу. За його словами, члени НАТО збираються в Брюсселі для того, щоб посилити відповідь блоку на агресивні дії Росії.

Головні тези:

  • Британія продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry.
  • Допомога для України буде тривати попри все.

НАТО не може ігнорувати російську агресію

Як зазначив британський міністр, офіційній Лондон та його союзники в Альянсі мають намір продемонструвати силу та єдність блоку на тлі реальної загрози з боку РФ.

Сьогодні Велика Британія та країни НАТО збираються, щоб посилити нашу відповідь на агресію Росії. Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприпустимими, — наголосив Гілі.

На переконання глави Міноборони Британії, російський диктатор дійсно стежить за реакцією Альянсу.

На цьому тлі Гілі попередив, що НАТО готовий діяти рішуче, якщо дійсно виникне така потреба

Ми повинні відповісти на його (Путіна. — ред.) ескалацію нашою силою. Тож сьогодні ми посилюємося разом, — додав глава оборонного відомства.

Гілі офіційно підтвердив, що його країна продовжить участь у місії НАТО Eastern Sentry.

Насамперед йдеться про те, що британські винищувачі й надалі здійснюватимуть польоти над Польщею до кінця року.

Також триває процес виробництво дронів для України, у 2025 році ЗСУ передали понад 100 тисяч БПЛА.

А також спільно з Україною створюємо нові, вдосконалені перехоплювальні безпілотники, — розповів Джон Гілі.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко зажадав негайного завершення війни Росії проти України
Лкашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
США анонсували значне посилення тиску на Росію
Мінфін США
Бессент і Свириденко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?