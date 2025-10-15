США анонсували значне посилення тиску на Росію

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа готова активно співпрацювати з союзниками із G7 для нарощування тиску на Росію.

Тиск на Росію буде посилюватися

Із заявою з цього приводу Скотт Бессент виступив під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні.

Міністр фінансів “підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 з метою значного посилення тиску на Росію".

Фото: svyrydenkoy

Він (Бессент — ред.) наголосив на необхідності європейських союзників посилити тиск не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти, — йдеться в заяві Мінфіну США. Поширити

Фото: svyrydenkoy

На цьом тлі очільниця українського уряду висловила вдячність Бессенту за "акцент на санкціях".

Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти. Юлія Свириденко Глава Кабміну України

Фото: svyrydenkoy

Окрім того, прем'єр-міністерка офіційно підтвердила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав свою роботу.

За словами Свириденко, залишилася низка важливих рішень для повноцінного функціонування Фонду, однак вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів.