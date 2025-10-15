США анонсували значне посилення тиску на Росію
Категорія
Економіка
Дата публікації

США анонсували значне посилення тиску на Росію

Мінфін США
Бессент і Свириденко
Read in English

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа готова активно співпрацювати з союзниками із G7 для нарощування тиску на Росію.

Головні тези:

  • Під нові санкційні удари потраплять також головні союзники РФ.
  • Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати.

Тиск на Росію буде посилюватися

Із заявою з цього приводу Скотт Бессент виступив під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні.

Міністр фінансів “підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 з метою значного посилення тиску на Росію".

Фото: svyrydenkoy

Він (Бессент — ред.) наголосив на необхідності європейських союзників посилити тиск не тільки на Росію, але й на будь-яку країну, яка фінансує російську військову машину шляхом закупівлі російської нафти, — йдеться в заяві Мінфіну США.

Фото: svyrydenkoy

На цьом тлі очільниця українського уряду висловила вдячність Бессенту за "акцент на санкціях".

Вдячна секретарю Бессенту за позицію працювати разом з країнами G7 для тиску на агресора та інші країни, які спонсорують російські злочини через купівлю російської нафти.

Юлія Свириденко

Юлія Свириденко

Глава Кабміну України

Фото: svyrydenkoy

Окрім того, прем'єр-міністерка офіційно підтвердила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав свою роботу.

За словами Свириденко, залишилася низка важливих рішень для повноцінного функціонування Фонду, однак вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів.

Зосередилися на першочергових проєктах в критичних мінералах, енергетиці, та інфраструктурі, — пояснила вона.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ
США допомагають Україні знищувати економіку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони пошкодили 16 резервуарів на нафтовому терміналі РФ у Криму
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?