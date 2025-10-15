США анонсували значне посилення тиску на Росію

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент офіційно підтвердив, що команда американського лідера Дональда Трампа готова активно співпрацювати з союзниками із G7 для нарощування тиску на Росію.
Головні тези:
- Під нові санкційні удари потраплять також головні союзники РФ.
- Американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже почав працювати.
Тиск на Росію буде посилюватися
Із заявою з цього приводу Скотт Бессент виступив під час зустрічі з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко у Вашингтоні.
Міністр фінансів “підтвердив готовність Сполучених Штатів співпрацювати з партнерами по G7 з метою значного посилення тиску на Росію".
На цьом тлі очільниця українського уряду висловила вдячність Бессенту за "акцент на санкціях".
Окрім того, прем'єр-міністерка офіційно підтвердила, що американсько-український інвестиційний фонд відбудови вже розпочав свою роботу.
За словами Свириденко, залишилася низка важливих рішень для повноцінного функціонування Фонду, однак вже сьогодні формується перший "пайплайн" потенційних проєктів.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-