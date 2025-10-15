США анонсировали значительное усиление давления на Россию

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа готова активно сотрудничать с союзниками по G7 для наращивания давления на Россию.

Давление на Россию будет усиливаться

С заявлением на этот счет Скотт Бессент выступил во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне.

Министр финансов "подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 с целью значительного усиления давления на Россию".

Фото: svyrydenkoy

Он (Бессент — ред.) отметил необходимость со стороны европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину путем закупки российской нефти, — сказано в заявлении Минфина США. Поделиться

На этом фоне глава украинского правительства выразила признательность Бессенту за "акцент на санкциях".

Благодарна секретарю Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупки российской нефти. Юлия Свириденко Глава Кабмина Украины

Кроме того, премьер-министр официально подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал свою работу.

По словам Свириденко, остался ряд важных решений для полноценного функционирования Фонда, однако уже сегодня формируется первый пайплайн потенциальных проектов.