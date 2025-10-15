США анонсировали значительное усиление давления на Россию

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа готова активно сотрудничать с союзниками по G7 для наращивания давления на Россию.
Главные тезисы
- Под новые санкционные удары попадут главные союзники РФ.
- Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу.
Давление на Россию будет усиливаться
С заявлением на этот счет Скотт Бессент выступил во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне.
Министр финансов "подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 с целью значительного усиления давления на Россию".
На этом фоне глава украинского правительства выразила признательность Бессенту за "акцент на санкциях".
Кроме того, премьер-министр официально подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал свою работу.
По словам Свириденко, остался ряд важных решений для полноценного функционирования Фонда, однако уже сегодня формируется первый пайплайн потенциальных проектов.
