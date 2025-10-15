США анонсировали значительное усиление давления на Россию
Категория
Экономика
Дата публикации

США анонсировали значительное усиление давления на Россию

Минфин США
Давление на Россию будет усиливаться
Читати українською

Глава Министерства финансов США Скотт Бессент официально подтвердил, что команда американского лидера Дональда Трампа готова активно сотрудничать с союзниками по G7 для наращивания давления на Россию.

Главные тезисы

  • Под новые санкционные удары попадут главные союзники РФ.
  • Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал работу.

Давление на Россию будет усиливаться

С заявлением на этот счет Скотт Бессент выступил во время встречи с премьер-министром Украины Юлией Свириденко в Вашингтоне.

Министр финансов "подтвердил готовность Соединенных Штатов сотрудничать с партнерами по G7 с целью значительного усиления давления на Россию".

Фото: svyrydenkoy

Он (Бессент — ред.) отметил необходимость со стороны европейских союзников усилить давление не только на Россию, но и на любую страну, финансирующую российскую военную машину путем закупки российской нефти, — сказано в заявлении Минфина США.

Фото: svyrydenkoy

На этом фоне глава украинского правительства выразила признательность Бессенту за "акцент на санкциях".

Благодарна секретарю Бессента за позицию работать вместе со странами G7 для давления на агрессора и другие страны, которые спонсируют российские преступления через покупки российской нефти.

Юлия Свириденко

Юлия Свириденко

Глава Кабмина Украины

Фото: svyrydenkoy

Кроме того, премьер-министр официально подтвердила, что Американо-украинский инвестиционный фонд восстановления уже начал свою работу.

По словам Свириденко, остался ряд важных решений для полноценного функционирования Фонда, однако уже сегодня формируется первый пайплайн потенциальных проектов.

Сосредоточились на первоочередных проектах в критических минералах, энергетике и инфраструктуре, — пояснила она.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп уже несколько месяцев помогает Украине атаковать российские НПЗ
США помогают Украине уничтожать экономику РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настоящая беда". Трамп публично высмеял Путина
The White House
Трамп продолжает издеваться над Путиным
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны повредили 16 резервуаров на нефтяном терминале РФ в Крыму
Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?