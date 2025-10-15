Силы обороны повредили 16 резервуаров на нефтяном терминале РФ в Крыму
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Силы обороны повредили 16 резервуаров на нефтяном терминале РФ в Крыму

Генштаб ВСУ
Новые успехи Сил обороны Украины
Read in English
Читати українською

Утром 15 октября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным целям и другим важным объектам страны-агрессорки РФ. Таким образом, украинские воины уничтожают наступательный и военно-экономический потенциал врага.

Главные тезисы

  • Нефтяной терминал в Феодосии снова попал под удар украинских воинов.
  • Все атакованные вражеские цели находятся на ВОТ Украины.

Новые успехи Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ сообщает о повторной атаке на предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ТОТ АР Крым.

Она произошла ночью 13 октября.

В рамках этой операции украинские воины смогли повредить 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей "бавовны".

Генштаб обращает внимание на то, что на вражеском объекте до сих пор бушует масштабный пожар.

Что важно понимать, нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами.

Согласно данным военных, общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Более того, сообщается, что ночью 14 октября украинские бойцы поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области) и состав боеприпасов в районе Макеевки (ТОТ Донецкой области).

Реализация мер, направленных на прекращение вооруженной агрессии РФ против Украины, продолжается. Продолжение следует... Слава Украине! — подчеркивают защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настоящая беда". Трамп публично высмеял Путина
The White House
Трамп продолжает издеваться над Путиным
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы ПВО обезвредили 86 дронов во время новой атаки РФ
Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО во время новой атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?