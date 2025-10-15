Силы обороны повредили 16 резервуаров на нефтяном терминале РФ в Крыму

Утром 15 октября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным целям и другим важным объектам страны-агрессорки РФ. Таким образом, украинские воины уничтожают наступательный и военно-экономический потенциал врага.

Новые успехи Сил обороны Украины

Генштаб ВСУ сообщает о повторной атаке на предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ТОТ АР Крым.

Она произошла ночью 13 октября.

В рамках этой операции украинские воины смогли повредить 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей "бавовны".

Генштаб обращает внимание на то, что на вражеском объекте до сих пор бушует масштабный пожар.

Что важно понимать, нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами.

Согласно данным военных, общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.

Более того, сообщается, что ночью 14 октября украинские бойцы поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области) и состав боеприпасов в районе Макеевки (ТОТ Донецкой области).