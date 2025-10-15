Силы обороны повредили 16 резервуаров на нефтяном терминале РФ в Крыму

Утром 15 октября Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины нанесли ряд успешных ударов по военным целям и другим важным объектам страны-агрессорки РФ. Таким образом, украинские воины уничтожают наступательный и военно-экономический потенциал врага.
Главные тезисы
- Нефтяной терминал в Феодосии снова попал под удар украинских воинов.
- Все атакованные вражеские цели находятся на ВОТ Украины.
Новые успехи Сил обороны Украины
Генштаб ВСУ сообщает о повторной атаке на предприятие "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированной Феодосии, ТОТ АР Крым.
Она произошла ночью 13 октября.
В рамках этой операции украинские воины смогли повредить 16 резервуаров с горючим, уцелевших после предыдущей "бавовны".
Генштаб обращает внимание на то, что на вражеском объекте до сих пор бушует масштабный пожар.
Что важно понимать, нефтяной терминал в Феодосии является важным логистическим звеном в снабжении российских войск горюче-смазочными материалами.
Согласно данным военных, общий объем нефтепродуктов, которые могли храниться в резервуарах, составляет около 193 тыс. куб. м.
Более того, сообщается, что ночью 14 октября украинские бойцы поразили радиолокационную станцию РЛС П-18 в Красной Поляне (ТОТ АР Крым), пункт управления БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонской области) и состав боеприпасов в районе Макеевки (ТОТ Донецкой области).
