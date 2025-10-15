Украинские войска поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными аппаратами, средство противовоздушной обороны и два других важных объекта российских оккупантов.

Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1126220 (+1070) человек

танков — 11259 (+3) ед

боевых бронированных машин — 23347 (+2) ед

артиллерийских систем — 33671 (+43) ед

РСЗО — 1520 (+0) ед

средства ПВО — 1227 (+2) ед

самолетов — 427 (+0) ед

вертолетов — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 70021 (+389)

крылатые ракеты — 3859 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 64329 (+141)

специальная техника — 3977 (+0)

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4429 обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.