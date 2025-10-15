Украинские войска поразили 6 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали шесть районов сосредоточения личного состава, пункт управления беспилотными аппаратами, средство противовоздушной обороны и два других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начался 1330 день полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 14 октября на фронте произошло 182 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1126220 (+1070) человек
танков — 11259 (+3) ед
боевых бронированных машин — 23347 (+2) ед
артиллерийских систем — 33671 (+43) ед
РСЗО — 1520 (+0) ед
средства ПВО — 1227 (+2) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 70021 (+389)
крылатые ракеты — 3859 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 64329 (+141)
специальная техника — 3977 (+0)
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой и 101 авиационный удар, сбросив 225 управляемых бомб.
Кроме этого, совершил 4429 обстрелов, из них 85 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Новоандреевка, Орехов, Новоданиловка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.
