"Заплатит за это". Макрон публично пригрозил Путину

Французский лидер Эмманюэль Макрон публично пригрозил, что российский диктатор Владимир Путин будет нести ответственность, если продолжит отказываться от мирных переговоров касательно Украины.

Путин заплатит за игнорирование мирных переговоров

С заявлением на этот счет глава республики выступил после переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По словам Макрона, в то время как соглашение, достигнутое в Газе, дает надежду на мир на Ближнем Востоке, Украина также ожидает на завершения захватнической российской войны.

Если Россия будет продолжать свое военное упрямство и отказываться садиться за стол переговоров, она заплатит за это. Эмманюэль Макрон Президент Франции

На этом фоне глава республики в очередной раз публично осудил новые массированные удары РФ по украинской энергетической инфраструктуре.

Макрон обратил внимание международного сообщества на то, что они направлены против гражданского населения накануне зимы.

Французский лидер подтвердил, что официальный Париж вместе с союзниками анализирует новые пути помощи Украине в восстановлении поврежденных объектов и обеспечении базовых потребностей населения.