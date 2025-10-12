"Бензиновый кризис" охватил более половины регионов России
"Бензиновый кризис" охватил более половины регионов России

"Бензиновый кризис" в России набирает обороты
Источник:  BBC

Редакция издания BBC обращает внимание на то, что не менее 57 регионов России ощутили на себе перебои в поставках топлива после мощных украинских атак по российским НПЗ. 12 октября стало известно, что к этому процессу активно вовлечены США, которые помогают ВСУ наносить успешные удары.

  • Около 10 российских предприятий были частично или полностью остановлены в августе-сентябре 2025 года.
  • В течение 2025 года Украина атаковала 21 из 38 крупнейших НПЗ РФ.

Как отмечают журналисты, в большинстве случаев с масштабными проблемами столкнулись именно независимые автозаправки.

СМИ посчитали все случаи, о которых сообщалось с августа, даже если в настоящее время ситуация на местах частично улучшилась.

Кремль не может игнорировать тот факт, что под сильные удары Украины попал каждый третий нефтеперерабатывающий завод России.

Что важно понимать, в августе ВСУ совершили не менее 14 атак, в сентябре — восемь, а за первые десять дней октября — еще четыре.

Согласно данным Reuters, Bloomberg и S&P Global Commodity Insights, по меньшей мере десять предприятий, включая экспортно-ориентированные, были частично или полностью остановлены в августе-сентябре.

Кроме того, указано, что с начала года украинские дроны совершили атаки на 21 из 38 крупнейших НПЗ страны, что на 48% превышает показатель за весь 2024 год.

