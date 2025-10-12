"Бензинова криза" охопила понад половину регіонів Росії

Редакція видання ВВС звертає увагу на те, що не менше 57 регіонів Росії відчули на собі перебої в постачанні палива після потужних українських атак по російських НПЗ. 12 жовтня стало відомо, що до цього процесу активно залучені США, які допомагають ЗСУ завдавати успішних ударів.

"Бензинова криза" у Росії набирає обертів

Як зазначають журналісти, у більшості випадків з масштабними проблемами зіткнулися саме незалежні автозаправки.

ЗМІ порахували всі випадки, про які повідомлялося з серпня, навіть якщо на цей час ситуація на місцях частково покращилася.

Кремль не може ігнорувати той факт, що під потужні удари України потрапив кожний третій нафтопереробний завод Росії.

Що важливо розуміти, у серпні ЗСУ здійснили щонайменше 14 атак, у вересні — вісім, а за перші десять днів жовтня — ще чотири.

Згідно з даними Reuters, Bloomberg і S& P Global Commodity Insights, щонайменше десять підприємств, включаючи експортноорієнтовані, були частково або повністю зупинені в серпні-вересні.

Окрім того, наголошується, що з початку року українські дрони здійснили атаки на 21 з 38 найбільших НПЗ країни, що на 48% перевищує показник за весь 2024 рік.