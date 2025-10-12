"Началась глобальная борьба". Эксперты предупреждают человечество о новом вызове

Обозреватель международной политики Саймон Тисдалл обращает внимание на то, что прямо сейчас началась новая война демократий и автократий. Этот кризис обострился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Демократия снова под угрозой?

Как отмечает эксперт, последние события на международной арене усугубляют политическую дисфункцию и социальные разногласия.

Новое поколение все чаще склоняется к мнению, что демократия больше не является лучшей формой правления для современного мира.

Все эти трансформации происходят на фоне полномасштабной войны в сердце Европы — России против Украины.

Тисдалл обращает внимание на ситуацию во Франции, где недавно разгорелся политический кризис — общество резко поляризовано между левыми и правыми.

Однако Франция не одна таквя. По всей Европе — от Британии до Чехии — набираются популярности ультраправые и популистические силы на фоне потери доверия к умеренным политикам. Поделиться

По убеждению эксперта, этот уродливый порыв до крайности является вотумом недоверия к самой демократической системе.