"Началась глобальная борьба". Эксперты предупреждают человечество о новом вызове

Обозреватель международной политики Саймон Тисдалл обращает внимание на то, что прямо сейчас началась новая война демократий и автократий. Этот кризис обострился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Резкие политические дисфункции и социальные разногласия подталкивают новое поколение искать альтернативу демократии как форме правления.
- В мире наблюдается рост ультраправых и популистских сил.
Демократия снова под угрозой?
Как отмечает эксперт, последние события на международной арене усугубляют политическую дисфункцию и социальные разногласия.
Новое поколение все чаще склоняется к мнению, что демократия больше не является лучшей формой правления для современного мира.
Все эти трансформации происходят на фоне полномасштабной войны в сердце Европы — России против Украины.
Тисдалл обращает внимание на ситуацию во Франции, где недавно разгорелся политический кризис — общество резко поляризовано между левыми и правыми.
По убеждению эксперта, этот уродливый порыв до крайности является вотумом недоверия к самой демократической системе.
