"Началась глобальная борьба". Эксперты предупреждают человечество о новом вызове
Категория
Мир
Дата публикации

"Началась глобальная борьба". Эксперты предупреждают человечество о новом вызове

Демократия снова под угрозой?
Read in English
Читати українською
Источник:  The Guardian

Обозреватель международной политики Саймон Тисдалл обращает внимание на то, что прямо сейчас началась новая война демократий и автократий. Этот кризис обострился после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Резкие политические дисфункции и социальные разногласия подталкивают новое поколение искать альтернативу демократии как форме правления.
  • В мире наблюдается рост ультраправых и популистских сил.

Демократия снова под угрозой?

Как отмечает эксперт, последние события на международной арене усугубляют политическую дисфункцию и социальные разногласия.

Новое поколение все чаще склоняется к мнению, что демократия больше не является лучшей формой правления для современного мира.

Все эти трансформации происходят на фоне полномасштабной войны в сердце Европы — России против Украины.

Тисдалл обращает внимание на ситуацию во Франции, где недавно разгорелся политический кризис — общество резко поляризовано между левыми и правыми.

Однако Франция не одна таквя. По всей Европе — от Британии до Чехии — набираются популярности ультраправые и популистические силы на фоне потери доверия к умеренным политикам.

По убеждению эксперта, этот уродливый порыв до крайности является вотумом недоверия к самой демократической системе.

Сейчас в мире развернулась глобальная борьба за то, удержится ли демократия как идеология, или мир снова откатится в эру автократий. Пока эта борьба ведется с переменным успехом: в Грузии демократия проиграла, в Молдове удержалась.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
У Украины есть реальный шанс перехватить инициативу на фронте
Ситуация на фронте изменчива, однако ВСУ имеют успехи
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Особенное оружие". Кремль боится предоставления Украине Tomahawk
Песков
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россию накрыла волна "абсурдных самоубийств" — что происходит
Эксперты расшифровывают подозрительные самоубийства в России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?