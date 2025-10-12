"Почалася глобальна боротьба". Експерти попереджають людство про новий виклик

Оглядач міжнародної політики Саймон Тісдалл звертає увагу на те, що просто зараз почалася нова війна демократій та автократій. Ця криза загострилася після повернення у Білий дім Дональда Трампа.
Головні тези:
- Різкі політичні дисфункції та соціальні розбіжності підштовхують нове покоління шукати альтернативи демократії як формі правління.
- У світі спостерігається зростання ультраправих та популістичних сил.
Демократія знову під загрозою?
Як зазначає експерт, останні події на міжнародній арені посилюють політичну дисфункцію та соціальні розбіжності.
Нове покоління дедалі частіше схиляється до думки, що демократія більше не є найліпшою формою правління для сучасного світу.
Всі ці трансформації відбуваються на тлі повномасштабної війни у серці Європи — Росії проти України.
Тісдалл звертає увагу на ситуацію в Франції, де нещодавно розгорілася політична криза — суспільство різко поляризоване між лівими і правими.
На переконання експерта, цей потворний порив до крайнощів є вотумом недовіри до самої демократичної системи.
