"Почалася глобальна боротьба". Експерти попереджають людство про новий виклик
Категорія
Світ
Дата публікації

"Почалася глобальна боротьба". Експерти попереджають людство про новий виклик

Трамп
Джерело:  The Guardian

Оглядач міжнародної політики Саймон Тісдалл звертає увагу на те, що просто зараз почалася нова війна демократій та автократій. Ця криза загострилася після повернення у Білий дім Дональда Трампа.

Головні тези:

  • Різкі політичні дисфункції та соціальні розбіжності підштовхують нове покоління шукати альтернативи демократії як формі правління.
  • У світі спостерігається зростання ультраправих та популістичних сил.

Демократія знову під загрозою?

Як зазначає експерт, останні події на міжнародній арені посилюють політичну дисфункцію та соціальні розбіжності.

Нове покоління дедалі частіше схиляється до думки, що демократія більше не є найліпшою формою правління для сучасного світу.

Всі ці трансформації відбуваються на тлі повномасштабної війни у серці Європи — Росії проти України.

Тісдалл звертає увагу на ситуацію в Франції, де нещодавно розгорілася політична криза — суспільство різко поляризоване між лівими і правими.

Однак Франція не одна така. По всій Європі — від Британії до Чехії — набираються популярності ультраправі і популістичні сили на тлі втрати довіри до поміркованих політиків.

На переконання експерта, цей потворний порив до крайнощів є вотумом недовіри до самої демократичної системи.

Наразі у світі розгорнулася глобальна боротьба за те, чи втримається демократія як ідеологія, чи світ знову відкотиться в еру автократій. Поки що ця боротьба ведеться зі змінним успіхом: в Грузії демократія програла, у Молдові — втрималася.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна має реальний шанс перехопити ініціативу на фронті
Ситуація на фронті мінлива, однак ЗСУ мають успіхи
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Особлива зброя". Кремль боїться надання Україні Tomahawk
Пєсков
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Росію накрила хвиля "абсурдних самогубств" — що відбувається
Експерти розшифровують підозрілі самогубства в Росії

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?