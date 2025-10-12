"Заплатить за це". Макрон публічно пригрозив Путіну

Французький лідер Емманюель Макрон публічно пригрозив, що російський диктатор Володимир Путін нестиме відповідальність, якщо продовжить відмовлятися від мирних переговорів щодо України.

Путін заплатить за ігнорування мирних переговорів

З заявою з цього приводу глава республіки виступив після переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським.

За словами Макрона, в той час як угода, досягнута в Газі, дає надію на мир на Близькому Сході, Україна також чекає на завершення загарбницької російської війни.

Якщо Росія продовжуватиме свою воєнну впертість і відмовлятиметься сідати за стіл переговорів, вона заплатить за це. Емманюель Макрон Президент Франції

На цьому тлі глава республіки вкотре публічно засудив нові масовані удари РФ по українській енергетичній інфраструктурі.

Макрон звернув увагу міжнародної спільноти те, що вони спрямовані проти цивільного населення напередодні зими.

Французький лідер підтвердив, що офіційний Париж разом із союзниками аналізує нові шляхи допомоги Україні у відновленні пошкоджених об’єктів і забезпеченні базових потреб населення.