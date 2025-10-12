Зеленський та Трамп знову зідзвонилися — перші подробиці

Увечері 12 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів продуктивні телефонні перемовини з американським лідером Дональдом Трампа. Що важливо розуміти, це сталося вже вдруге за добу.

Нові переговори Зеленського та Трампа — що відомо

За словами українського лідера, їхня розмова відбулася буквально “щойно”.

Щойно говорив із Президентом США Дональдом Трампом, уже вдруге за два дні, і сьогодні теж була дуже продуктивна розмова. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави розповів, що 11 жовтня вони з очільником Білого дому домовились щодо певної тематики, яку обговорювали також і сьогодні.

І якраз по всіх цих аспектах ситуації ми пройшлись. Захист життя в нашій країні, посилення — і щодо ППО, і щодо нашої стійкості, і щодо нашої далекобійності. Багато деталей щодо енергетики, — додав Володимир Зеленський.

За словами українського лідера, наразі Дональд Трамп добре поінформований про все, що відбувається.

Домовились продовжити нашу розмову, і команди готуються. Дякую! — підсумував президент України. Поширити

До слова, нещодавно інсайдери західних ЗМІ повідомили, що в центрі уваги Зеленського та Трампа — постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, однак публічно це поки не оголошується.