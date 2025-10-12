Зеленський та Трамп знову зідзвонилися — перші подробиці

Увечері 12 жовтня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що провів продуктивні телефонні перемовини з американським лідером Дональдом Трампа. Що важливо розуміти, це сталося вже вдруге за добу.
Головні тези:
- За словами Зеленського, новий раунд переговорів був запланований завчасно.
- Під час бесіди йшлося про посилення української ППО, а також далекобійності.
Нові переговори Зеленського та Трампа — що відомо
За словами українського лідера, їхня розмова відбулася буквально “щойно”.
Глава держави розповів, що 11 жовтня вони з очільником Білого дому домовились щодо певної тематики, яку обговорювали також і сьогодні.
За словами українського лідера, наразі Дональд Трамп добре поінформований про все, що відбувається.
До слова, нещодавно інсайдери західних ЗМІ повідомили, що в центрі уваги Зеленського та Трампа — постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, однак публічно це поки не оголошується.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-