Зеленский и Трамп снова созвонились — первые подробности

Вечером 12 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел продуктивные телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Что важно понимать, это произошло уже второй раз за сутки.

Новые переговоры Зеленского и Трампа

По словам украинского лидера, их разговор состоялся буквально "только что".

Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор. Владимир Зеленский Президент Украины

Глава государства рассказал, что 11 октября они с главой Белого дома договорились по определенной тематике, которую обсуждали также и сегодня.

И как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике, — добавил Владимир Зеленский. Поделиться

По словам украинского лидера, сейчас Дональд Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.

Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо! — подытожил президент Украины. Поделиться

К слову, недавно инсайдеры западных СМИ сообщили, что в центре внимания Зеленского и Трампа — передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако публично это пока не объявляется.