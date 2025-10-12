Зеленский и Трамп снова созвонились — первые подробности
Категория
Политика
Дата публикации

Зеленский и Трамп снова созвонились — первые подробности

Владимир Зеленский
Новые переговоры Зеленского и Трампа
Вечером 12 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел продуктивные телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Что важно понимать, это произошло уже второй раз за сутки.

Главные тезисы

  • По словам Зеленского, новый раунд переговоров был запланирован заранее.
  • В ходе беседы речь шла об усилении украинской ПВО, а также дальнобойности.

Новые переговоры Зеленского и Трампа

По словам украинского лидера, их разговор состоялся буквально "только что".

Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства рассказал, что 11 октября они с главой Белого дома договорились по определенной тематике, которую обсуждали также и сегодня.

И как раз по всем этим аспектам ситуации мы прошлись. Защита жизни в нашей стране, усиление — и в отношении ПВО, и в отношении нашей устойчивости, и в отношении нашей дальнобойности. Много деталей по энергетике, — добавил Владимир Зеленский.

По словам украинского лидера, сейчас Дональд Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.

Договорились продолжить наш разговор, и команды готовятся. Спасибо! — подытожил президент Украины.

К слову, недавно инсайдеры западных СМИ сообщили, что в центре внимания Зеленского и Трампа — передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако публично это пока не объявляется.

