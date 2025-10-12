Зеленский и Трамп снова созвонились — первые подробности

Вечером 12 октября глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что провел продуктивные телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Что важно понимать, это произошло уже второй раз за сутки.
Главные тезисы
- По словам Зеленского, новый раунд переговоров был запланирован заранее.
- В ходе беседы речь шла об усилении украинской ПВО, а также дальнобойности.
Новые переговоры Зеленского и Трампа
По словам украинского лидера, их разговор состоялся буквально "только что".
Глава государства рассказал, что 11 октября они с главой Белого дома договорились по определенной тематике, которую обсуждали также и сегодня.
По словам украинского лидера, сейчас Дональд Трамп хорошо информирован обо всем происходящем.
К слову, недавно инсайдеры западных СМИ сообщили, что в центре внимания Зеленского и Трампа — передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk, однако публично это пока не объявляется.
