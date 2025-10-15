Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочався 1 330 день повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 14 жовтня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1126220 (+1070) осіб
танків — 11259 (+3) од
бойових броньованих машин — 23347 (+2) од
артилерійських систем — 33671 (+43) од
РСЗВ — 1520 (+0) од
засоби ППО — 1227 (+2) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70021 (+389)
крилаті ракети — 3859 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 64329 (+141)
спеціальна техніка — 3977 (+0)
Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб.
Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.
