Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочався 1 330 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 14 жовтня на фронті відбулося 182 бойові зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1126220 (+1070) осіб

  • танків — 11259 (+3) од

  • бойових броньованих машин — 23347 (+2) од

  • артилерійських систем — 33671 (+43) од

  • РСЗВ — 1520 (+0) од

  • засоби ППО — 1227 (+2) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70021 (+389)

  • крилаті ракети — 3859 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 64329 (+141)

  • спеціальна техніка — 3977 (+0)

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Новоандріївка, Оріхів, Новоданилівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ
США допомагають Україні знищувати економіку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Заплатить за це". Макрон публічно пригрозив Путіну
Єлисейський палац
Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним

