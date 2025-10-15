Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували шість районів зосередження особового складу, пункт управління безпілотними апаратами, засіб протиповітряної оборони та два інші важливі об’єкти російських окупантів.

Втрати армії РФ станом на 15 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 1126220 (+1070) осіб

танків — 11259 (+3) од

бойових броньованих машин — 23347 (+2) од

артилерійських систем — 33671 (+43) од

РСЗВ — 1520 (+0) од

засоби ППО — 1227 (+2) од

літаків — 427 (+0) од

гелікоптерів — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 70021 (+389)

крилаті ракети — 3859 (+0)

кораблі / катери — 28 (+0)

підводні човни — 1 (+0)

автомобільна техніка та автоцистерни — 64329 (+141)

спеціальна техніка — 3977 (+0)

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару однією ракетою та 101 авіаційного удару, скинувши 225 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4429 обстрілів, з них 85 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5256 дронів-камікадзе.