Силы ПВО обезвредили 86 дронов во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 86 дронов во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Как отработала ПВО во время новой атаки РФ
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 октября российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Главные тезисы

Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях.

Как отработала ПВО во время новой атаки РФ

Новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 22:50 14 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп уже несколько месяцев помогает Украине атаковать российские НПЗ
США помогают Украине уничтожать экономику РФ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Настоящая беда". Трамп публично высмеял Путина
The White House
Трамп продолжает издеваться над Путиным
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские войска поразили 6 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 15 октября 2025 года

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?