Силы ПВО обезвредили 86 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 октября российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях.
Как отработала ПВО во время новой атаки РФ
Новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 22:50 14 октября.
На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.
