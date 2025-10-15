Силы ПВО обезвредили 86 дронов во время новой атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 14-15 октября российские оккупанты совершали атаку на мирные украинские города и села 113-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях.

Как отработала ПВО во время новой атаки РФ

Новое воздушное нападение российские захватчики начали еще в 22:50 14 октября.

На этот раз дроны летели по направлениям: Миллерово, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Что важно понимать, около 50 из них — "шахеды".

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 86 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ подтвердили, что произошло попадание 26 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.