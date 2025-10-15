Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 жовтня російські окупанти здійснювали атаку на мирні українські міста та села 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях.
Як відпрацювала ППО під час нової атаки РФ
Новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 22:50 14 жовтня.
Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
