Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 жовтня російські окупанти здійснювали атаку на мирні українські міста та села 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Як відпрацювала ППО під час нової атаки РФ

Новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 22:50 14 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.