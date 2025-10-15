Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 14-15 жовтня російські окупанти здійснювали атаку на мирні українські міста та села 113-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях.

Як відпрацювала ППО під час нової атаки РФ

Новий повітряний напад російські загарбники розпочали ще о 22:50 14 жовтня.

Цього разу дрони летіли із напрямків: Міллєрово, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Що важливо розуміти, близько 50 із них — "шахеди".

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 86 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що відбулося влучання 26 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп уже кілька місяців допомагає Україні атакувати російські НПЗ
США допомагають Україні знищувати економіку РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?