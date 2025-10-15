Сили оборони пошкодили 16 резервуарів на нафтовому терміналі РФ у Криму

Вранці 15 жовтня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низку успішних ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах країни-агресорки РФ. Таким чином українські воїни знищують наступальний та воєнно-економічний потенціал ворога.

Нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ повідомляє про повторну атаку на підприємство “Морской нєфтяной тєрмінал” у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим.

Вона відбулася вночі 13 жовтня.

У межах цієї операції українські воїни змогли пошкодити 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої “бавовни”.

Генштаб звертає увагу на те, що на ворожому об'єкті досі вирує масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами.

Згідно з даними військових, загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Ба більше, повідомляється, що вночі 14 жовтня українські бійці уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).