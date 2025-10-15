Сили оборони пошкодили 16 резервуарів на нафтовому терміналі РФ у Криму
Категорія
Події
Дата публікації

Сили оборони пошкодили 16 резервуарів на нафтовому терміналі РФ у Криму

Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України
Read in English

Вранці 15 жовтня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України завдали низку успішних ударів по військових цілях та інших важливих об'єктах країни-агресорки РФ. Таким чином українські воїни знищують наступальний та воєнно-економічний потенціал ворога.

Головні тези:

  • Нафтовий термінал у Феодосії знову потрапив під удар українських воїнів.
  • Усі атаковані ворожі цілі знаходяться на ТОТ України.

Нові успіхи Сил оборони України

Генштаб ЗСУ повідомляє про повторну атаку на підприємство “Морской нєфтяной тєрмінал” у тимчасово окупованій Феодосії, ТОТ АР Крим.

Вона відбулася вночі 13 жовтня.

У межах цієї операції українські воїни змогли пошкодити 16 резервуарів з пальним, що вціліли після попередньої “бавовни”.

Генштаб звертає увагу на те, що на ворожому об'єкті досі вирує масштабна пожежа.

Що важливо розуміти, нафтовий термінал у Феодосії є важливою логістичною ланкою в постачанні російських військ пально-мастильними матеріалами.

Згідно з даними військових, загальний об’єм нафтопродуктів, що могли зберігатися в резервуарах, становить близько 193 тис. куб. м.

Ба більше, повідомляється, що вночі 14 жовтня українські бійці уразили радіолокаційну станцію РЛС П-18 в Красній Поляні (ТОТ АР Крим), пункт управління БпЛА в Олешках (ТОТ Херсонської області) та склад боєприпасів у районі Макіївки (ТОТ Донецької області).

Реалізація заходів, спрямованих на припинення збройної агресії рф проти України, триває. Далі буде… Слава Україні! — наголошують захисники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські війська уразили 6 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?