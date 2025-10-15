Финляндия приняла важное решение для усиления Украины

Финляндия официально объявила, что решила присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой союзники Киева осуществляют закупку вооружений у Соединенных Штатов для дальнейшего предоставления Украине.
Главные тезисы
- Генсек НАТО недавно намекнул, что еще больше стран планируют присоединиться к PURL.
- США подчеркнули, что готовы продавать союзникам Украине большее количество оружия, чем до сих пор.
Финляндия стала частью PURL
Об этом решении 15 октября сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хякканен.
Он также добавил, что в ближайшее время его команда сосредоточится на изучении деталей своего вклада в этот механизм.
Министр обратил внимание на то, что успешная оборона Украины напрямую связана с поставкой вооружения американского производства.
По словам министра, его страна готова разделить с другими союзниками Киева бремя ответственности.
На этом фоне он призвал лидеров Европы к принятию идентичных решений в пользу Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-