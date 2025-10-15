Финляндия приняла важное решение для усиления Украины
Финляндия приняла важное решение для усиления Украины

Финляндия стала частью PURL
Читати українською
Источник:  online.ua

Финляндия официально объявила, что решила присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой союзники Киева осуществляют закупку вооружений у Соединенных Штатов для дальнейшего предоставления Украине.

Главные тезисы

  • Генсек НАТО недавно намекнул, что еще больше стран планируют присоединиться к PURL.
  • США подчеркнули, что готовы продавать союзникам Украине большее количество оружия, чем до сих пор.

Финляндия стала частью PURL

Об этом решении 15 октября сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хякканен.

Он также добавил, что в ближайшее время его команда сосредоточится на изучении деталей своего вклада в этот механизм.

Министр обратил внимание на то, что успешная оборона Украины напрямую связана с поставкой вооружения американского производства.

США заявили, что финансовая ответственность за войну, которая ведется в Европе, перекладывается на Европу. Поэтому европейские страны теперь должны обеспечить финансирование этих необходимых американских вооружений, — подчеркнул Хякканен.

По словам министра, его страна готова разделить с другими союзниками Киева бремя ответственности.

На этом фоне он призвал лидеров Европы к принятию идентичных решений в пользу Украины.

И мы ожидаем того же от других европейских стран. Продолжение этой поддержки Украины особенно важно для Европы и стран, находящихся на передовой, — напомнил глава Минобороны Финляндии.

