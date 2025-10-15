Финляндия приняла важное решение для усиления Украины

Финляндия официально объявила, что решила присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой союзники Киева осуществляют закупку вооружений у Соединенных Штатов для дальнейшего предоставления Украине.

Финляндия стала частью PURL

Об этом решении 15 октября сообщил глава финского Министерства обороны Антти Хякканен.

Он также добавил, что в ближайшее время его команда сосредоточится на изучении деталей своего вклада в этот механизм.

Министр обратил внимание на то, что успешная оборона Украины напрямую связана с поставкой вооружения американского производства.

США заявили, что финансовая ответственность за войну, которая ведется в Европе, перекладывается на Европу. Поэтому европейские страны теперь должны обеспечить финансирование этих необходимых американских вооружений, — подчеркнул Хякканен.

По словам министра, его страна готова разделить с другими союзниками Киева бремя ответственности.

На этом фоне он призвал лидеров Европы к принятию идентичных решений в пользу Украины.