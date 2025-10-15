Пентагон предлагает союзникам еще больше оружия для Украины

Министр обороны США Пит Гегсет официально подтвердил, что американские власти рассчитывают на наращивание закупок оружия для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Власти США будут придерживаться принципа мира через силу. По мнению Хегсета, только этот подход поможет завершить войну РФ против Украины.

Украина может получить еще больше американского оружия

Хегсет питает надежду, что лидеры ЕС закупят еще больше американского оружия для Украины в рамках PURL.

Наши ожидания сегодня заключаются в том, что еще больше стран внесут дополнительные взносы, приобретут еще больше, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для мирного завершения этого конфликта. Пит Хегсет Глава Минобороны США

Глава Пентагона обратил внимание на то, что PURL — это важная инициатива, в рамках которой европейские страны покупают американское вооружение, передают его НАТО, а Альянс предоставляет его Украине.

Хегсет также подтвердил, что власти США и дальше будут придерживаться принципа мира через силу.

Мир достигается тогда, когда ты силен. Не когда говоришь громкие слова или указываешь пальцем, а когда имеешь реальные и мощные возможности, которые вызывают уважение противника, — считает глава Пентагона. Поделиться

По его убеждению, именно этим активно занимаются страны НАТО.