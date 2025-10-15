Пентагон предлагает союзникам еще больше оружия для Украины

Министр обороны США Пит Гегсет официально подтвердил, что американские власти рассчитывают на наращивание закупок оружия для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Главные тезисы
Власти США будут придерживаться принципа мира через силу.
По мнению Хегсета, только этот подход поможет завершить войну РФ против Украины.
Украина может получить еще больше американского оружия
Хегсет питает надежду, что лидеры ЕС закупят еще больше американского оружия для Украины в рамках PURL.
Глава Пентагона обратил внимание на то, что PURL — это важная инициатива, в рамках которой европейские страны покупают американское вооружение, передают его НАТО, а Альянс предоставляет его Украине.
Хегсет также подтвердил, что власти США и дальше будут придерживаться принципа мира через силу.
По его убеждению, именно этим активно занимаются страны НАТО.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-