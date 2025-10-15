Пентагон предлагает союзникам еще больше оружия для Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Пентагон предлагает союзникам еще больше оружия для Украины

Украина может получить еще больше американского оружия
Читати українською

Министр обороны США Пит Гегсет официально подтвердил, что американские власти рассчитывают на наращивание закупок оружия для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Главные тезисы

Власти США будут придерживаться принципа мира через силу.
По мнению Хегсета, только этот подход поможет завершить войну РФ против Украины.

Хегсет питает надежду, что лидеры ЕС закупят еще больше американского оружия для Украины в рамках PURL.

Наши ожидания сегодня заключаются в том, что еще больше стран внесут дополнительные взносы, приобретут еще больше, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для мирного завершения этого конфликта.

Глава Пентагона обратил внимание на то, что PURL — это важная инициатива, в рамках которой европейские страны покупают американское вооружение, передают его НАТО, а Альянс предоставляет его Украине.

Хегсет также подтвердил, что власти США и дальше будут придерживаться принципа мира через силу.

Мир достигается тогда, когда ты силен. Не когда говоришь громкие слова или указываешь пальцем, а когда имеешь реальные и мощные возможности, которые вызывают уважение противника, — считает глава Пентагона.

По его убеждению, именно этим активно занимаются страны НАТО.

