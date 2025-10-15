Пентагон пропонує союзникам ще більше зброї для України

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що американська влада розраховує на нарощування закупок зброї для України в межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).
Головні тези:
- Влада США буде дотримуватися принципу миру через силу.
- На думку Гегсета, лише цей підхід допоможе завершити війну РФ проти України.
Україна може отримати ще більше американської зброї
Гегсет плекає надію, що лідери ЄС закуплять ще більше американської зброї для України у межах PURL.
Очільник Пентагона звернув увагу на те, що PURL — це важлива ініціатива, у межах якої європейські країни купують американське озброєння, передають його НАТО, а Альянс надає його Україні.
Гегсет також підтвердив, що влада США й надалі буде дотримуватися принципу миру через силу.
На його переконання, саме цим наразі активно займаються країни НАТО.
