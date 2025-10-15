Пентагон пропонує союзникам ще більше зброї для України
Пентагон пропонує союзникам ще більше зброї для України

Міністр оборони США Піт Гегсет офіційно підтвердив, що американська влада розраховує на нарощування закупок зброї для України в межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Головні тези:

  • Влада США буде дотримуватися принципу миру через силу.
  • На думку Гегсета, лише цей підхід допоможе завершити війну РФ проти України.

Гегсет плекає надію, що лідери ЄС закуплять ще більше американської зброї для України у межах PURL.

Наші очікування сьогодні полягають у тому, що ще більше країн зроблять додаткові внески, придбають ще більше, щоб забезпечити Україну всім необхідним для мирного завершення цього конфлікту.

Піт Гегсет

Глава Міноборони США

Очільник Пентагона звернув увагу на те, що PURL — це важлива ініціатива, у межах якої європейські країни купують американське озброєння, передають його НАТО, а Альянс надає його Україні.

Гегсет також підтвердив, що влада США й надалі буде дотримуватися принципу миру через силу.

Мир досягається тоді, коли ти сильний. Не коли говориш гучні слова чи вказуєш пальцем, а коли маєш реальні й потужні можливості, які викликають повагу у противника, — вважає очільник Пентагона.

На його переконання, саме цим наразі активно займаються країни НАТО.

