РФ атакувала 3 області України — 5 людей загинули, 19 поранені
Україна
РФ атакувала 3 області України — 5 людей загинули, 19 поранені

ДСНС України
Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Протягом минулої доби російські загарбники атакували різні регіони України, однак чи не найбільше постраждали Донецька, Херсонська та Запорізька області. Згідно з останніми даними, 5 цивільних загинули та ще 19 постраждали.

Головні тези:

  • Протягом 14 жовтня росіяни вбили 2 жителів Донеччини.
  • Також відомо, що Росія здійснила на Запоріжжя 649 атак.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Як повідомляє місцева влада, в Донецькій області російські загарбники вбили двох мирних мешканців у Добропіллі та Райському, ще четверо цивільних були поранені.

Що важливо розуміти, загальна кількість жертв армії РФ на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У Херсонській області наслідки російського терору відчули понад три десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Станіслав і Козацьке.

Окупанти били з артилерії, дронів і авіації по житлових кварталах, медзакладах, адмінбудівлях і критичній інфраструктурі. Загинули 3 людей, ще 14 поранено, серед них дитина.

На Запоріжжі поранення дістав 63-річний місцевий мешканець.

Місцева ОВА звертає увагу на те, що протягом 14 жовтня російські окупанти здійснили 649 атак по 16 населених пунктах області, залучаючи до цього авіацію, артилерію, РСЗВ та кілька сотень дронів.

Ба більше, в регіоні виявили щонайменше 26 випадків пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

"Справжнє лихо". Трамп публічно висміяв Путіна
The White House
Трамп продовжує знущатися над Путіним
Сили ППО знешкодили 86 дронів під час нової атаки РФ
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Сили оборони пошкодили 16 резервуарів на нафтовому терміналі РФ у Криму
Генштаб ЗСУ
Нові успіхи Сил оборони України

