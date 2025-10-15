РФ атакувала 3 області України — 5 людей загинули, 19 поранені

Протягом минулої доби російські загарбники атакували різні регіони України, однак чи не найбільше постраждали Донецька, Херсонська та Запорізька області. Згідно з останніми даними, 5 цивільних загинули та ще 19 постраждали.

Росіяни продовжують вбивати мирних українців

Як повідомляє місцева влада, в Донецькій області російські загарбники вбили двох мирних мешканців у Добропіллі та Райському, ще четверо цивільних були поранені.

Що важливо розуміти, загальна кількість жертв армії РФ на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

У Херсонській області наслідки російського терору відчули понад три десятки населених пунктів, зокрема Херсон, Антонівка, Білозерка, Берислав, Станіслав і Козацьке.

Окупанти били з артилерії, дронів і авіації по житлових кварталах, медзакладах, адмінбудівлях і критичній інфраструктурі. Загинули 3 людей, ще 14 поранено, серед них дитина. Поширити

На Запоріжжі поранення дістав 63-річний місцевий мешканець.

Місцева ОВА звертає увагу на те, що протягом 14 жовтня російські окупанти здійснили 649 атак по 16 населених пунктах області, залучаючи до цього авіацію, артилерію, РСЗВ та кілька сотень дронів.

Ба більше, в регіоні виявили щонайменше 26 випадків пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.