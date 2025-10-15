РФ атаковала 3 области Украины — 5 человек погибли, 19 ранены

За прошедшие сутки российские захватчики атаковали разные регионы Украины, однако больше всего пострадали Донецкая, Херсонская и Запорожская области. Согласно последним данным, 5 гражданских погибли и еще 19 пострадали.
Главные тезисы
- В течение 14 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области.
- Также известно, что Россия совершила на Запорожье 649 атак.
Россияне продолжают убивать мирных украинцев
Как сообщают местные власти, в Донецкой области российские захватчики убили двух мирных жителей в Доброполье и Райском, еще четверо гражданских были ранены.
Что важно понимать, общее количество жертв армии РФ в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
В Херсонской области последствия российского террора почувствовали более трех десятков населенных пунктов, в том числе Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав и Казацкое.
В Запорожье ранения получил 63-летний местный житель.
Местная ОВА обращает внимание на то, что в течение 14 октября российские оккупанты совершили 649 атак по 16 населенным пунктам области, привлекая к этому авиацию, артиллерию, РСЗО и несколько сотен дронов.
Более того, в регионе выявили по меньшей мере 26 случаев повреждения жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.
