РФ атаковала 3 области Украины — 5 человек погибли, 19 ранены
Украина
ДСНС Украины
За прошедшие сутки российские захватчики атаковали разные регионы Украины, однако больше всего пострадали Донецкая, Херсонская и Запорожская области. Согласно последним данным, 5 гражданских погибли и еще 19 пострадали.

  • В течение 14 октября россияне убили 2 жителей Донецкой области.
  • Также известно, что Россия совершила на Запорожье 649 атак.

Россияне продолжают убивать мирных украинцев

Как сообщают местные власти, в Донецкой области российские захватчики убили двух мирных жителей в Доброполье и Райском, еще четверо гражданских были ранены.

Что важно понимать, общее количество жертв армии РФ в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсонской области последствия российского террора почувствовали более трех десятков населенных пунктов, в том числе Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав и Казацкое.

Оккупанты били из артиллерии, дронов и авиации по жилым кварталам, медучреждениям, админзданиям и критической инфраструктуре. Погибли 3 человека, еще 14 ранены, среди них ребенок.

В Запорожье ранения получил 63-летний местный житель.

Местная ОВА обращает внимание на то, что в течение 14 октября российские оккупанты совершили 649 атак по 16 населенным пунктам области, привлекая к этому авиацию, артиллерию, РСЗО и несколько сотен дронов.

Более того, в регионе выявили по меньшей мере 26 случаев повреждения жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

