Фінляндія ухвалила важливе рішення для посилення України

Фінляндія офіційно оголосила, що вирішила приєднатись до ініціативи PURL, у межах якої союзники Києва здійснюють закупівлю озброєнь у Сполучених Штатів для подальшого надання Україні.
Головні тези:
- Генсек НАТО нещодавно натякнув, що ще більше країн планують приєднатися до PURL.
- США наголосили, що готові продавати союзникам України більшу кількість зброї, ніж було досі.
Фінляндія стала частиною PURL
Про це рішення 15 жовтня повідомив глава фінського Міністерства оборони Антті Хякканен.
Він також додав, що найближчим часом його команда зосередиться над вивченням деталей свого внеску в цей механізм.
Міністр звернув увагу на те, що успішна оборона України безпосередньо пов'язана з постачанням озброєння американського виробництва.
За словами міністра, його країна готова розділити з іншими союзниками Києва тягар відповідальності.
На цьому тлі він закликав лідерів Європи до ухвалення ідентичних рішень на користь України.
