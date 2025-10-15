Польща закликала готуватися до "глибоких" ударів Росії по Європі

Шеф польської дипломатії Радослав Сікорський вважає, що Європа повинна ретельно підготуватися до ударів з боку Росії вглиб регіону. На його переконання, небажання Брюссель створювати оборонні систем на тлі останніх подій є “безвідповідальним”.

Польща очікує від Путіна ще небезпечнішої ескалації

Нове попередження Сікорський озвучив в Лондоні під час презентації іранського дрона Shahed-136, збитого в Україні.

Він вкотре нагадав про те, як важливо підтримувати Україну у її війні проти РФ.

Глава МЗС Польщі розраховує на те, що американський лідер Дональд Трамп передасть ЗСУ далекобійні ракети "Томагавк", щоб посилити удари по російській інфраструктурі.

На переконання Сікорського, надання Україні більшої кількості озброєння відіграє ключову роль у захисті Європи.

Журналісти попросили у дипломата прокоментувати потенційне розширення ініціативи зі створення "стіни дронів".

Глава МЗС Польщі озвучив попередження, що Росія, "на жаль, може досягти глибини Європи":

Ми повинні бути готові протистояти цьому, і тому, я вважаю, не створювати зараз противодронний потенціал — безвідповідально. Радослав Сікорський Глава МЗС Польщі

Згідно з його даними, Україна планує війну ще на три роки. Дипломат вважає, що це розумний підхід.