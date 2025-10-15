Делегація України зустрілась із виробником ракет Tomahawk
Делегація України зустрілась із виробником ракет Tomahawk

Джерело:  Андрій Єрмак

Делегація українських високопосадовців, яка прибула з офіційним візитом до Штатів, провела зустрічі з представниками компанії Raytheon, яка виробляє далекобійні ракети Tomahawk.

Головні тези:

  • Постачання ЗСУ Tomahawk стає дедалі ймовірнішим на тлі останніх подій.
  • Співпраця з американськими оборонними компаніями, такими як Raytheon та Lockheed Martin, має стратегічне значення для України.

Надання Україні Tomahawk стає цілком реальним

З заявою з цього приводу підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Останній зазначив, що в зустрічі брали участь глава Кабміну Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Єрмак офіційно підтвердив, що українська команда також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії — Lockheed Martin.

Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті.

Андрій Єрмак

Андрій Єрмак

Глава ОПУ

За словами Єрмака, співробітництво України з американськими компаніями "продовжує зростати".

Що важливо розуміти, нещодавно президент США Дональд Трампа офіційно підтвердив, що у центрі уваги його майбутніх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським буде саме постачання Києву “Томагавків”.

Йому (Зеленському — ред.) потрібна зброя. Він хотів би мати Tomahawk. І всі решта хочуть Tomahawk. В нас багато, багато Tomahawk, — заявив Трамп.

