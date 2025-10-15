Делегація України зустрілась із виробником ракет Tomahawk

Делегація українських високопосадовців, яка прибула з офіційним візитом до Штатів, провела зустрічі з представниками компанії Raytheon, яка виробляє далекобійні ракети Tomahawk.
Головні тези:
- Постачання ЗСУ Tomahawk стає дедалі ймовірнішим на тлі останніх подій.
- Співпраця з американськими оборонними компаніями, такими як Raytheon та Lockheed Martin, має стратегічне значення для України.
Надання Україні Tomahawk стає цілком реальним
З заявою з цього приводу підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Останній зазначив, що в зустрічі брали участь глава Кабміну Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.
Єрмак офіційно підтвердив, що українська команда також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії — Lockheed Martin.
За словами Єрмака, співробітництво України з американськими компаніями "продовжує зростати".
Що важливо розуміти, нещодавно президент США Дональд Трампа офіційно підтвердив, що у центрі уваги його майбутніх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським буде саме постачання Києву “Томагавків”.
