Делегація України зустрілась із виробником ракет Tomahawk

Делегація українських високопосадовців, яка прибула з офіційним візитом до Штатів, провела зустрічі з представниками компанії Raytheon, яка виробляє далекобійні ракети Tomahawk.

Надання Україні Tomahawk стає цілком реальним

З заявою з цього приводу підтвердив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Останній зазначив, що в зустрічі брали участь глава Кабміну Юлія Свириденко, секретар РНБО Рустем Умєров, перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця та посол України у США Ольга Стефанішина.

Єрмак офіційно підтвердив, що українська команда також зустрічалась з представниками іншої американської оборонної компанії — Lockheed Martin.

Їхні технології рятують життя: F-16 та сучасні системи протиповітряної оборони захищають українське небо, а їхні наступальні рішення надійно підтримують наші сили на фронті. Андрій Єрмак Глава ОПУ

За словами Єрмака, співробітництво України з американськими компаніями "продовжує зростати".

Що важливо розуміти, нещодавно президент США Дональд Трампа офіційно підтвердив, що у центрі уваги його майбутніх переговорів з українським лідером Володимиром Зеленським буде саме постачання Києву “Томагавків”.