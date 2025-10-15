Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине
Категория
Мир
Дата публикации

Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине

Норвегия остается на стороне Украины
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Правительство Норвегии представило проект госбюджета на следующий год. Что важно понимать, в нем заложено 70 млрд. норвежских крон (около 5,9 млрд. евро) на военную поддержку Украины.

Главные тезисы

  • Приоритетами в бюджете страны является безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.
  • Страна настроена продолжать чрезвычайную поддержку Украины в рамках программы Нансена.

Норвегия остается на стороне Украины

Министерство обороны страны обращает внимание на то, что приоритетами в бюджете-2026 определена безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.

В оборонном бюджете это находит отражение в двух основных мерах: дальнейшее укрепление вооруженных сил в соответствии с долгосрочным планом и продолжение оказания значительной военной поддержки Украине, — сказано в официальном заявлении ведомства.

Власти страны предложили на следующий год увеличить оборонный бюджет на 4,2 млрд норвежских крон (360 млн евро).

Главная цель – воплощение долгосрочного плана для оборонного сектора.

Также отмечено, что Норвегия настроена продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025 года в рамках программы Нансена, с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон приходится на военную поддержку.

Что важно понимать, 24 августа стало известно, что Норвегия выделила около 7 млрд. крон (около $695,7 млн.) на противовоздушную оборону для Украины.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Финляндия приняла важное решение для усиления Украины
Финляндия стала частью PURL
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Польша призвала готовиться к "глубоким" ударам России по Европе
Сикорский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Делегация Украины встретилась с производителем ракет Tomahawk
Предоставление Украине Tomahawk становится вполне реальным

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?