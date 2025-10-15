Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине

Правительство Норвегии представило проект госбюджета на следующий год. Что важно понимать, в нем заложено 70 млрд. норвежских крон (около 5,9 млрд. евро) на военную поддержку Украины.

Норвегия остается на стороне Украины

Министерство обороны страны обращает внимание на то, что приоритетами в бюджете-2026 определена безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.

В оборонном бюджете это находит отражение в двух основных мерах: дальнейшее укрепление вооруженных сил в соответствии с долгосрочным планом и продолжение оказания значительной военной поддержки Украине, — сказано в официальном заявлении ведомства.

Власти страны предложили на следующий год увеличить оборонный бюджет на 4,2 млрд норвежских крон (360 млн евро).

Главная цель – воплощение долгосрочного плана для оборонного сектора.

Также отмечено, что Норвегия настроена продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025 года в рамках программы Нансена, с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон приходится на военную поддержку.