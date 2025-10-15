Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине

Правительство Норвегии представило проект госбюджета на следующий год. Что важно понимать, в нем заложено 70 млрд. норвежских крон (около 5,9 млрд. евро) на военную поддержку Украины.
Главные тезисы
- Приоритетами в бюджете страны является безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.
- Страна настроена продолжать чрезвычайную поддержку Украины в рамках программы Нансена.
Норвегия остается на стороне Украины
Министерство обороны страны обращает внимание на то, что приоритетами в бюджете-2026 определена безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям.
Власти страны предложили на следующий год увеличить оборонный бюджет на 4,2 млрд норвежских крон (360 млн евро).
Главная цель – воплощение долгосрочного плана для оборонного сектора.
Также отмечено, что Норвегия настроена продолжить чрезвычайную поддержку Украины с 2025 года в рамках программы Нансена, с общим бюджетом 85 млрд крон в 2026 году, из которых 70 млрд крон приходится на военную поддержку.
Что важно понимать, 24 августа стало известно, что Норвегия выделила около 7 млрд. крон (около $695,7 млн.) на противовоздушную оборону для Украины.
