Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні
Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні

Норвегія залишається на боці України
Джерело:  online.ua

Уряд Норвегії представив проєкт держбюджету на наступний рік. Що важливо розуміти, в ньому закладено 70 млрд норвезьких крон (близько 5,9 млрд євро) на військову підтримку України.

Головні тези:

  • Пріоритетами у бюджеті країни є безпека та готовність до надзвичайних ситуацій.
  • Країна налаштована продовжувати надзвичайну підтримку України у межах програми Нансена.

Норвегія залишається на боці України

Міністерство оборони країни звертає увагу на те, що пріоритетами у бюджеті-2026 визначено безпеку і готовність до надзвичайних ситуацій.

В оборонному бюджеті це знаходить відображення у двох основних заходах: подальше зміцнення збройних сил відповідно до довгострокового плану і продовження надання значної військової підтримки Україні, — йдеться в офіційній заяві відомства.

Влада країни запропонували наступного року збільшити оборонний бюджет на 4,2 млрд норвезьких крон (360 млн євро).

Головна мета — втілення довгострокового плану для оборонного сектора.

Також вказано, що Норвегія налаштована продовжити надзвичайну підтримку України з 2025 року в рамках програми Нансена, з загальним бюджетом 85 млрд крон у 2026 році, з яких 70 млрд крон припадає на військову підтримку.

Що важливо розуміти, 24 серпня стало відомо, що Норвегія виділила близько 7 млрд крон (близько $695,7 млн) на протиповітряну оборону для України.

